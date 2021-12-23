Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Şarkıcı Aleyna Tilki süper minili pozu ile yaktı geçti!

Küçük yaşta şöhreti yakalayan, "O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla dillere dolanan Aleyna Tilki, şimdilerde çok popüler.

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'yi Instagram'da 2.7 milyon kişi takip ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Aleyna Tilki yine çok konuşulacak pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı, her söylediği ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.