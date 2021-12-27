Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesi ile mest etti! "Maşallah bu ne güzellik"

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyümüştü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu. 31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle, Camdaki Kız'ın Melisa'sı olarak izleyici karşısına çıktı. Sosyal medyada ilgi ile takip edilen Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in derin göğüs dekolteli pozları...
Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Melisa' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Yüsra Geyik, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyümüştü.
2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı.
Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu. 31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle, Camdaki Kız'ın Melisa'sı olarak izleyici karşısına çıktı.
Sosyal medyada ilgi ile takip edilen Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.