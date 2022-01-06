Genç popçu Aleyna Tilki’nin ’takıntılı hayran’ isyanı! Kız kardeşi ve annesi Havva Öztel şok olmuştu!

Aleyna Tilki , Üsküdar'daki evine gizlice girmeye çalışan saplantılı hayranıyla ilgili konuştu. Aleyna Tilki, "Ona hayran demek doğru olmaz aslında, ailemi çok korkuttu. Serbest bırakılması üzdü bizi" dedi.

"HAYRANLIKLA ALAKASI YOKTUR!"

Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; şu ifadeleri kullandı; "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde 'takıntılı hayran' kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur!" "Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı..."