Trend Galeri Trend Magazin Genç popçu Aleyna Tilki'nin 'takıntılı hayran' isyanı! Kız kardeşi ve annesi Havva Öztel şok olmuştu!

Genç popçu Aleyna Tilki'nin 'takıntılı hayran' isyanı! Kız kardeşi ve annesi Havva Öztel şok olmuştu!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. AleynaTilki'nin evine giden takıntılı hayranı ünlü şarkıcının ailesine zor anlar yaşatmıştı. Aleyna Tilki, "Ona hayran demek doğru olmaz aslında, ailemi çok korkuttu. Serbest bırakılması üzdü bizi" dedi.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 06:27 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 06:40
Genç popçu Aleyna Tilki’nin ’takıntılı hayran’ isyanı! Kız kardeşi ve annesi Havva Öztel şok olmuştu!

Aleyna Tilki, Üsküdar'daki evine gizlice girmeye çalışan saplantılı hayranıyla ilgili konuştu. Aleyna Tilki, "Ona hayran demek doğru olmaz aslında, ailemi çok korkuttu. Serbest bırakılması üzdü bizi" dedi.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin ’takıntılı hayran’ isyanı! Kız kardeşi ve annesi Havva Öztel şok olmuştu!

Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşamıştı. Bir hayranı Aleyna Tilki konserdeyken çitlerden atlayarak, evinin kapısına dayanmıştı.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin ’takıntılı hayran’ isyanı! Kız kardeşi ve annesi Havva Öztel şok olmuştu!

Ünlü şarkıcının ailesi, takıntılı hayranı kapıda görünce büyük şok yaşayarak güvenliği çağırdı. Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.

Genç popçu Aleyna Tilki’nin ’takıntılı hayran’ isyanı! Kız kardeşi ve annesi Havva Öztel şok olmuştu!

"HAYRANLIKLA ALAKASI YOKTUR!"
Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; şu ifadeleri kullandı; "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde 'takıntılı hayran' kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur!" "Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı..."

Genç popçu Aleyna Tilki’nin ’takıntılı hayran’ isyanı! Kız kardeşi ve annesi Havva Öztel şok olmuştu!

TELLERDEN ATLADIM SONRA...

Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girerek 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme' suçundan gözaltına alınan Muhammed Erkam A., ifadesi ortaya çıktı. Saplantılı hayran olayı şöyle anlattı...

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