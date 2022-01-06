Genç popçu Aleyna Tilki’nin ’takıntılı hayran’ isyanı! Kız kardeşi ve annesi Havva Öztel şok olmuştu!

Aleyna Tilki, Üsküdar'daki evine gizlice girmeye çalışan saplantılı hayranıyla ilgili konuştu. Aleyna Tilki, "Ona hayran demek doğru olmaz aslında, ailemi çok korkuttu. Serbest bırakılması üzdü bizi" dedi.
Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşamıştı. Bir hayranı Aleyna Tilki konserdeyken çitlerden atlayarak, evinin kapısına dayanmıştı.
Ünlü şarkıcının ailesi, takıntılı hayranı kapıda görünce büyük şok yaşayarak güvenliği çağırdı. Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.
"HAYRANLIKLA ALAKASI YOKTUR!"
Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; şu ifadeleri kullandı; "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde 'takıntılı hayran' kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur!" "Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı..."
TELLERDEN ATLADIM SONRA...
Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girerek 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme' suçundan gözaltına alınan Muhammed Erkam A., ifadesi ortaya çıktı. Saplantılı hayran olayı şöyle anlattı...