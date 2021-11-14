Güzel oyuncu Demet Özdemir itiraf etti! ’Tabii ki takip ediyorum’

Oyuncu Demet Özdemir, reklam yüzü olduğu Pantene'in düzenlediği etkinlikte tanıtım yaptı. Önceki gün Galata'da gerçekleşen davete, Aslıhan Doğan Turan, Rachel Araz, Gülnur Güneş ve Deren Talu gibi ünlü isimler katıldı. Özdemir gazetecilerin "İndirimleri takip ediyor musunuz?" sorusuna "Tabii ki ederim, para kolay kazanılmıyor" diye yanıt verdi.

Kendi ev sahipliğinde gerçekleşen davette iddialı kıyafet seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İNDİRİMLERİ TAKİP EDİYORUM" Kıyafetten ziyade ayakkabıya ve çantaya çok para harcadığını ifade eden güzel oyuncu, "İndirimleri takip eder misiniz?" sorusuna, "Tabii ki indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta" yanıtını verdi.

"YAKIN ZAMANDA EKRANLARA DÖNÜYORUM"

Son olarak final yapan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde 'Zeynep karakterine hayat veren Özdemir, hayranlarına yakın zamanda ekranlarda olacağının müjdesini verdi.