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Güzel oyuncu Demet Özdemir itiraf etti! 'Tabii ki takip ediyorum'

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan Demet Özdemir'in pahalı kombinleriyle sosyal medyada gündem oluyor. Demet Özdemir, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın Galata'da gerçekleşen davetine katıldı. Özdemir gazetecilerin "İndirimleri takip ediyor musunuz?" sorusuna bakın ne cevap verdi…

Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 10:27
Güzel oyuncu Demet Özdemir itiraf etti! ’Tabii ki takip ediyorum’

Oyuncu Demet Özdemir, reklam yüzü olduğu Pantene'in düzenlediği etkinlikte tanıtım yaptı. Önceki gün Galata'da gerçekleşen davete, Aslıhan Doğan Turan, Rachel Araz, Gülnur Güneş ve Deren Talu gibi ünlü isimler katıldı. Özdemir gazetecilerin "İndirimleri takip ediyor musunuz?" sorusuna "Tabii ki ederim, para kolay kazanılmıyor" diye yanıt verdi.

Güzel oyuncu Demet Özdemir itiraf etti! ’Tabii ki takip ediyorum’

Kendi ev sahipliğinde gerçekleşen davette iddialı kıyafet seçimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir itiraf etti! ’Tabii ki takip ediyorum’

"İNDİRİMLERİ TAKİP EDİYORUM"

Kıyafetten ziyade ayakkabıya ve çantaya çok para harcadığını ifade eden güzel oyuncu, "İndirimleri takip eder misiniz?" sorusuna, "Tabii ki indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta" yanıtını verdi.

Güzel oyuncu Demet Özdemir itiraf etti! ’Tabii ki takip ediyorum’

"YAKIN ZAMANDA EKRANLARA DÖNÜYORUM"
Son olarak final yapan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde 'Zeynep karakterine hayat veren Özdemir, hayranlarına yakın zamanda ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

Güzel oyuncu Demet Özdemir itiraf etti! ’Tabii ki takip ediyorum’

Ünlü oyuncu, "Aslında bir süre setlere ara verip dinlenmeyi planlıyordum ama öylesine güzel projeler geliyor ki. Görünen o ki yakın zamanda ekranlarda olacağım. Tam anlamıyla netlik kazanmadan bir şey demek istemiyorum ama yakın zamanda açıklamış olacağım" dedi.

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