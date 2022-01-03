İbrahim Büyükak'ın boncuk gözlü oğlu Aslan "Maşallah" dedirtti! Ailecek ilk tatillerine çıktılar!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın birinci kuşağı ile tanınan oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen Büyükak çifti 2018 yılında dünyaevine girmişti. 2021'de ilk bebeklerini kucaklarına alan İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak sosyal medya hesapları üzerinden sık sık oğulları Aslan Oktay ile paylaşımda bulunuyor. İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak son olarak ailecek çıktıkları tatilden kareleri takipçileri ile paylaştı. İbrahim Büyükak'ın oğlu Aslan Oktay'ın sevimli hallerinin damga vurdu paylaşıma "Maşallah" yorumları yağdı.
2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile evlenen İbrahim Büyükak geçtiğimiz Haziran ayında baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde oğlu Aslan Oktay 6 aylık oluşunu büyük bir sevinçle kutlamıştı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın birinci kuşağı ile tanınan oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen Büyükak çifti sosyal medya hesapları üzerinden sık sık oğulları Aslan Oktay ile paylaşımda bulunuyor.
Hamileliğinde bol bol karnı burnunda pozlarını paylaşan Nurdan Büyükak çıktıkları Dominik tatilinden kareler ile ilgi odağı olmuştu.
İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak son olarak ailecek çıktıkları tatilden kareleri takipçileri ile paylaştı.