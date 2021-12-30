Trend Galeri Trend Magazin Kanser tedavisinin sona erdiğini müjdelemişti! Ünlü oyuncu Canan Ergüder zorlu süreci anlattı!

Kanser tedavisinin sona erdiğini müjdelemişti! Ünlü oyuncu Canan Ergüder zorlu süreci anlattı!

'Menajerimi Ara' dizisinde rahatsızlığını fark ederek diziden ayrılan tedavi sürecini başlatan ünlü oyuncu Canan Ergüder, bir süredir meme kanseri hastalığı ile mücadele ediyordu. Canan Ergüder'in kanser tedavisi sona erdi. Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 10:00
Kanser tedavisinin sona erdiğini müjdelemişti! Ünlü oyuncu Canan Ergüder zorlu süreci anlattı!

Geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu.

Kanser tedavisinin sona erdiğini müjdelemişti! Ünlü oyuncu Canan Ergüder zorlu süreci anlattı!

"Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil" diyen Ergüder, anda kalmaya çalıştığını söyledi.

Kanser tedavisinin sona erdiğini müjdelemişti! Ünlü oyuncu Canan Ergüder zorlu süreci anlattı!

Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu:

Kanser tedavisinin sona erdiğini müjdelemişti! Ünlü oyuncu Canan Ergüder zorlu süreci anlattı!

"Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum. İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım.

Kanser tedavisinin sona erdiğini müjdelemişti! Ünlü oyuncu Canan Ergüder zorlu süreci anlattı!

Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissetim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel hâlimi hiç görmedim zaten. Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu.

SON DAKİKA SON DAKİKA