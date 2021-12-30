Kanser tedavisinin sona erdiğini müjdelemişti! Ünlü oyuncu Canan Ergüder zorlu süreci anlattı!

Geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu.

"Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil" diyen Ergüder, anda kalmaya çalıştığını söyledi.

Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu:

"Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum. İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım.