Özge Özpirinçci’nin yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç açıkladı! Mercan bebek bakın kime benziyor!

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti. 8 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çift 30 Kasım'da dünyaya gelen kızları Mercan'ı kucaklarına aldılar. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Berrak Tüzünataç, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir marketten çıkan Tüzünataç, kısa bir süre önce doğum yapan yakın dostu Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan hakkında konuştu. Mercan bebek bakın kime benziyor…

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir YouTube programında kalbinin boş olduğunu açıklayan Berrak Tüzünataç, önceki gün Nişantaşı'nda bir marketten çıkarken objektiflere yansıdı.

Güzel oyuncu, acelesi olduğunu belirterek uzaklaşmak istese de gazetecileri kırmayarak soruları yanıtladı. Daha önce senaryo yazdığını söyleyen Tüzünataç, projesi ile alakalı konuştu. Ünlü isim, "Hazırlanıp ortaya çıkınca daha net konuşuruz. Şimdilik dijital dizi projesi gibi planlıyorum. Kara komedi tarzı olacak" ifadelerini kullandı.

Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan dostu Özge Özpirinçci'yi ziyarete gittiğini söyledi.

Milliyet'in haberine göre; Tüzünataç, "Bebek kime benziyor?" sorusuna; "Burak'a (Yamantürk) daha çok benzettim ama gün günde değişiyor. Daha küçücük bebek" yanıtını verdi.