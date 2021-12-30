Trend Galeri Trend Magazin Pınar Altuğ yine deliye döndü! Takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu!

Pınar Altuğ yine deliye döndü! Takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu!

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor. Sosyal medyadan gelen eleştirilere verdiği yanıtlarla adından sık sık söz ettiren oyuncu, kendi ve eşi için yapılan yoruma kayıtsız kalamadı. Pınar Altuğ'un tepkisi sosyal medyaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:37 PAYLAŞ