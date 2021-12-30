Pınar Altuğ yine deliye döndü! Takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu!

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor. Sosyal medyadan gelen eleştirilere verdiği yanıtlarla adından sık sık söz ettiren oyuncu, kendi ve eşi için yapılan yoruma kayıtsız kalamadı. Pınar Altuğ'un tepkisi sosyal medyaya damga vurdu.
Sosyal medyada yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, kendi ve eşi için yapılan yoruma kayıtsız kalamadı.
1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle sohbet etmişti. Ünlü isim, sosyal medyada evliliğiyle ilgili yapılan eleştirilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Birlikteliğimizde 15 yılı geride bıraktım hâlâ gereksiz yorumlar alıyorum. Boyum kadar kızım var neredeyse ama böyle gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum."
Bu açıklamasından günler sonra Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği mutlu aile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Bir takipçisi Altuğ'a "Eşek kadar kadın. Bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz. Oğlunuz gibi görünüyor. Vallahi pes" yorumunu yaptı. 47 yaşındaki ünlü oyuncudan takipçisine yanıt gecikmedi.