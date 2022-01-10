Şarkıcı Aleyna Tilki’nin popüler annesi Havva Öztel Büyükada havası aldı! Havva Öztel’in pozlarına karın kasları damga vurdu!

Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkararak dünyaya açılmıştı.

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkat çekerken annesi ve kız kardeşi de en az onun kadar popüler.