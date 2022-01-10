Şarkıcı Aleyna Tilki’nin popüler annesi Havva Öztel Büyükada havası aldı! Havva Öztel’in pozlarına karın kasları damga vurdu!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel hafta sonunu arkadaşlarıyla Büyükada'da geçirdi. Denize karşı pozlar veren Havva Öztel'in karın kasları dikkatlerden kaçmadı. 44 yaşındaki Havva Öztel'e beğeni ve yorum yağdı. İşte güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Büyükada pozları...
Çok küçük yaştan beri sahnelerde olan Aleyna Tilki son olarak çıkardığı İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkararak dünyaya açılmıştı.
"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkat çekerken annesi ve kız kardeşi de en az onun kadar popüler.
Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi.
Geçtiğimiz haftalarda kızları ile çıktığı Dubai tatilinde verdiği cüretkar pozlarla sosyal medyayı sallayan Havva Öztel paylaşıma doymuyor.