"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti! Olay yaratan şiddet açıklamasından sonra Yeliz Yeşilmen’den savunma geldi

Yeşilmen'in bu sözleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü isim eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katılan eski şarkıcı, o sözlerine açıklık getirdi.

Yeliz Yeşilmen, "Geçtiğimiz hafta ortasından cımbızla bir kelime oradan bir kelime buradan olduğu için sanki ben 'evet çok güzel bir şey, evet susmadığınız için şiddet oluyor, evet siz susun ki olmasın' gibi algılandı.

Bir kere önce baştan şunu söyleyeyim ben de bir magazin programı yorumluyorum. Oradaki canlı yayında bana bir soru yöneltildi oradan çıktı" dedi.

'AĞZIMDAN PATAVATSIZCA ÇIKTI' "Gazeteci arkadaşlarımız da sorunca ağzımından patavatsızca çıktı. Yay burcuyum, içim dışım bir" diyen ünlü isim, "Ama burada özü şu 'her aşkın içinde şiddet vardır'dan kastım; geçmişte de Türkiye'de yaşanmış en büyük aşklarda en büyük sevdalarda maalesef erkeklerin bakış açısı yüzünden belki sevmenin ayarını yapamadığı için...