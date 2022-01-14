Trend Galeri Trend Magazin "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti! Olay yaratan şiddet açıklamasından sonra Yeliz Yeşilmen’den savunma geldi

"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti! Olay yaratan şiddet açıklamasından sonra Yeliz Yeşilmen’den savunma geldi

Geçtiğimiz aylarda hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen'in çocuklarının babası Ali Uğur Akbaş'dan boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü sonrasında açıklamada bulunmayan ve suskunluğu dikkat çeken Yeliz Yeşilmen'in konu hakkında neden konuşmadığı ortaya çıkmıştı. "Şiddet görmek istemeyen kadın çenesini tutsun" açıklamasıyla gündem olan Yeliz Yeşilmen hem sözlerine açıklık getirdi hem de kendini savundu.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 15:53
Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti! Olay yaratan şiddet açıklamasından sonra Yeliz Yeşilmen’den savunma geldi

Yeşilmen'in bu sözleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü isim eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katılan eski şarkıcı, o sözlerine açıklık getirdi.

Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti! Olay yaratan şiddet açıklamasından sonra Yeliz Yeşilmen’den savunma geldi

Yeliz Yeşilmen, "Geçtiğimiz hafta ortasından cımbızla bir kelime oradan bir kelime buradan olduğu için sanki ben 'evet çok güzel bir şey, evet susmadığınız için şiddet oluyor, evet siz susun ki olmasın' gibi algılandı.

Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti! Olay yaratan şiddet açıklamasından sonra Yeliz Yeşilmen’den savunma geldi

Bir kere önce baştan şunu söyleyeyim ben de bir magazin programı yorumluyorum. Oradaki canlı yayında bana bir soru yöneltildi oradan çıktı" dedi.

Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti! Olay yaratan şiddet açıklamasından sonra Yeliz Yeşilmen’den savunma geldi

'AĞZIMDAN PATAVATSIZCA ÇIKTI'

"Gazeteci arkadaşlarımız da sorunca ağzımından patavatsızca çıktı. Yay burcuyum, içim dışım bir" diyen ünlü isim, "Ama burada özü şu 'her aşkın içinde şiddet vardır'dan kastım; geçmişte de Türkiye'de yaşanmış en büyük aşklarda en büyük sevdalarda maalesef erkeklerin bakış açısı yüzünden belki sevmenin ayarını yapamadığı için...

Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum demişti! Olay yaratan şiddet açıklamasından sonra Yeliz Yeşilmen’den savunma geldi

Bu bakış açısı değişsin. Şiddete karşıyız. İnsan ile hayvanları ayıran özellikler olmalı, konuşarak anlaşmalıyız. Geçmiş hayatta pek çok kadın maruz kaldı" ifadelerini kullandı.

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