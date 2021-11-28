Trend Galeri Trend Magazin Yıllar sonra ortaya çıkan Atilla Saral ve İnci Türkay Londra'da ikinci baharı yaşıyor

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde 'Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, uzun yıllar beraber olduğu eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Atilla Saral ile Londra'da yaşamını sürdürmeye devam eden İnci Türkay, Türkiye'deki hayranlarıyla zaman zaman sosyal medya hesabından hasret gideriyor. Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, son kareleriyle takipçilerini hayrete düşürdü. 49 yaşındaki İnci Türkay'ı görenler "Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumlarında bulundu. Ünlü çiftin son paylaşımı ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.