Yıllar sonra ortaya çıkan Atilla Saral ve İnci Türkay Londra’da ikinci baharı yaşıyor

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde 'Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, uzun yıllar beraber olduğu eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Atilla Saral ile Londra'da yaşamını sürdürmeye devam eden İnci Türkay, Türkiye'deki hayranlarıyla zaman zaman sosyal medya hesabından hasret gideriyor. Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, son kareleriyle takipçilerini hayrete düşürdü. 49 yaşındaki İnci Türkay'ı görenler "Adeta gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumlarında bulundu. Ünlü çiftin son paylaşımı ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Oyuncu ve model Atilla Saral iki yıl önce kendisi gibi oyuncu olan İnci Türkay ile evlenip Londra'ya yerleşmişti.
İnci Türkay, Londra'da birçok giyim markasının Instagram hesaplarını yönetiyor.
Ünlü İtalyan giyim markası Atilla Saral'ı görüp çok beğenip markalarının yüzü olmasını istemiş.
Atilla Saral ile İnci Türkay bu hafta markanın kıyafetleriyle objektif karşısına geçip katalog ve reklam kampanyası için poz verdi.