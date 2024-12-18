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BUGÜN İNDİRİM BAŞLIYOR! ŞOK aktüel fırsatları: 18-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK aktüel 18-31 Aralık kataloğu büyük indirimlerle marketlerde yerini alıyor. Bu haftanın kataloğunda binlerce farklı kategorideki ürünlerde fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmıyor. Yılbaşı özel aksesuarlıları, mutfak araç gereçleri, temel gıda, elektronik, kozmetik gibi ürünler bu hafta reyonlara yerleştiriliyor. Bu kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında ünlü markanın dikey süpürgesi, yılbaşı süsleri, parfümler ve makyaj malzemeleri dikkat çekiyor. İşte 18-31 Aralık ŞOK aktüel indirimleri

Giriş Tarihi: 18.12.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:32
BUGÜN İNDİRİM BAŞLIYOR! ŞOK aktüel fırsatları: 18-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK aktüel katalog ürünlerinde bu hafta birçok üründe indirimler alıcılarıyla buluşuyor. Birçok farklı kategoride binlerce üründeki fiyatlar ilgiyle takip ediliyor. Temel gıdadan, elektroniğe, kozmetikten, mutfak araç gereçlerine ürünler bugün fırsatlarla sunuluyor. ŞOK aktüel 18-31 aktüel katalog ürün indirimleri...

BUGÜN İNDİRİM BAŞLIYOR! ŞOK aktüel fırsatları: 18-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK AKTÜEL 18-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Seramik Ev 219 TL

Ağaç Led Mum 229 TL

Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL

Metal Top Işık Zinciri 149 TL

Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası 249 TL

Gaz Lambası 299 TL

Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL

Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL

BUGÜN İNDİRİM BAŞLIYOR! ŞOK aktüel fırsatları: 18-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK AKTÜEL 18-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 249 TL

Borcam Kare Tepsi 1950 cc 149 TL

Çay Bardağı 6'lı 170 cc 99,95 TL

Bardak 3'lü 365 cc 99,95 TL

Fırın Tepsisi 3200 cc 249 TL

BUGÜN İNDİRİM BAŞLIYOR! ŞOK aktüel fırsatları: 18-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK AKTÜEL 18-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Lip Gloss 37,90 TL

Lipgloss 69,90 TL

Mascara 89,90 TL

Şampuan Çeşitleri 330 ml 99,75 TL

BUGÜN İNDİRİM BAŞLIYOR! ŞOK aktüel fırsatları: 18-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK AKTÜEL 18-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Akıllı Saat 999 TL

Kulak İçi Kulaklık 1.299 TL

Akıllı Çocuk Saati 1.799 TL

Filtre Kahve Makinesi 2.499 TL

Bluetooth Hoparlör 2.499 TL

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