Trend Galeri Trend Yaşam BUGÜN İNDİRİM BAŞLIYOR! ŞOK aktüel fırsatları: 18-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

BUGÜN İNDİRİM BAŞLIYOR! ŞOK aktüel fırsatları: 18-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK aktüel 18-31 Aralık kataloğu büyük indirimlerle marketlerde yerini alıyor. Bu haftanın kataloğunda binlerce farklı kategorideki ürünlerde fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmıyor. Yılbaşı özel aksesuarlıları, mutfak araç gereçleri, temel gıda, elektronik, kozmetik gibi ürünler bu hafta reyonlara yerleştiriliyor. Bu kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında ünlü markanın dikey süpürgesi, yılbaşı süsleri, parfümler ve makyaj malzemeleri dikkat çekiyor. İşte 18-31 Aralık ŞOK aktüel indirimleri