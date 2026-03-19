Sinop'ta bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile cevaplandı! Sinop bayram namazı saati 2026

Sinop’ta bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile cevaplandı! Sinop bayram namazı saati 2026

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Sinop'ta en çok merak edilen konulardan biri, bayram namazı saatleri oldu. Bayram sabahı camilerde bir araya gelecek binlerce vatandaş, bu mübarek günün ruhunu yaşamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 takvimine göre, Sinop'ta bayram namazı vakti kesinleşti ve sabahın erken saatlerinde cemaat saf tutacak.

Giriş Tarihi: 19.03.2026 13:59
2026 Mart ayında idrak edilecek Ramazan Bayramı, Sinop'ta da coşkuyla karşılanıyor. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar, namaza zamanında yetişebilmek için saat bilgilerini önceden öğrenmeye özen gösteriyor. Tekbirlerle dolacak camilerde ibadetlerini yerine getirecek Sinoplular, ardından bayramın manevi atmosferini yaşamaya devam edecek.

SİNOP BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ramazan Bayramı namazı Sinop'ta saat 07:15'te eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL NİYET EDİLİR?

Yılda iki kez kılınan bayram namazı, 2 rekat ve vacip bir namazdır. İmama uyularak kılınan bu namazda niyet şu şekilde yapılır: "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama." Namazın içinde diğer namazlardan farklı olarak "Zevaid Tekbirleri" adı verilen ek tekbirler bulunur. İmamın yönlendirmesiyle eller 3 kez kulaklara götürülerek tekbir alınır.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ VE TATİL SÜRESİ

2026 yılında Ramazan Bayramı Mart ayının sonuna denk geliyor. İşte bayram takvimi:

19 Mart 2026: Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026: Bayramın 1. Günü (Cuma)

21 Mart 2026: Bayramın 2. Günü (Cumartesi)

22 Mart 2026: Bayramın 3. Günü (Pazar)

Cuma günü başlayacak olan bayram, hafta sonu ile birleşerek vatandaşlara 3 günlük bir dinlenme ve ziyaret süresi tanıyacak.

