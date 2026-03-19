Sinop’ta bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile cevaplandı! Sinop bayram namazı saati 2026

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL NİYET EDİLİR?

Yılda iki kez kılınan bayram namazı, 2 rekat ve vacip bir namazdır. İmama uyularak kılınan bu namazda niyet şu şekilde yapılır: "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama." Namazın içinde diğer namazlardan farklı olarak "Zevaid Tekbirleri" adı verilen ek tekbirler bulunur. İmamın yönlendirmesiyle eller 3 kez kulaklara götürülerek tekbir alınır.