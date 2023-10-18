Video Dünya AB liderleri, İsrail-Filistin gündemiyle toplandı | Video
AB liderleri, İsrail-Filistin gündemiyle toplandı | Video

AB liderleri, İsrail-Filistin gündemiyle toplandı | Video

18.10.2023 | 09:01

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İsrail-Filistin gündemiyle video konferans yoluyla bir araya geldi. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al Ahli Arab Hastanesi’ne gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin bir soruya cevap veren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Sivil altyapıyı hedef alan saldırılar, uluslararası hukuka uygun değil” dedi.

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AB liderleri, İsrail-Filistin gündemiyle bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından tertiplenen sanal zirvede, birlik dahilinde İsrail-Filistin gerilimine ilişkin farklı sesler ve görüş ayrılıklarına bağlı gerilim sonrasında birliğin İsrail ve Filistin'e yönelik politikasında uyum ve koordinasyon arandı.
Michel, konferansın ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, AB dışişleri bakanları ve AB büyükelçilerini İsrail-Filistin hattında durumun devamlı bir şekilde takibi ve maksimum düzeyde koordinasyon ile görevlendirildiklerini ifade etti. Konferansta konuşulanlara ilişkin bilgi veren Michel, AB'nin insani yardımlar konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyonu ile insanların su, elektrik, gıda ve ilaca erişimlerini sağlamak için çalışması gerektiğini kaydetti.

Michel, bugün Gazze'de gerçekleştirilen hastane saldırısının da burada yaşanan trajediyi gözler önüne serdiğine işaret etti. Hamas tarafından tutulan rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapan Michel, Avrupa Birliği'nin rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çabaları desteklediğini söyledi.

"SİVİL ALTYAPIYI HEDEF ALAN SALDIRILAR, ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DEĞİL"
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin bir soruya cevap veren Michel, sivil altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası hukuka uymadığını söyledi. Michel, "Bu konuya ilişkin haberi sanal konferans sırasında aldık. Görünüşe göre haber teyit edildi. Sivil altyapıyı hedef alan saldırılar, uluslararası hukuka uygun değil. Temel altyapıya, suya, elektriğe erişimin kesildiği büsbütün bir abluka uygulamak ve gıda iletilmesine izin vermemek uluslararası hukuka uygun değildir" dedi.

"GAZZE SINIRINA HAVA KORİDORU OLUŞTURUYORUZ"
Von der Leyen ise, İsrail'le dayanışma içerisinde olma ve Filistin halkına insani yardım sağlama konusunda görüş ayrılığı olmadığını söyledi. Von der Leyen, "Cumartesi günü (BM Genel Sekreteri) Antonio Guterres ile görüştüm. Komisyon Filistin'e insani yardımı üç kat artırıyor. Diğer yandan insani yardımları sınırdan hızlı bir şekilde ulaştırabilmek amacıyla Mısır'da Gazze sınırı yakınlarına bir hava koridoru oluşturuyoruz. Yardımların Gazze'ye geçişi konusunda Mısırlı yetkililerle irtibat halindeyiz. Komisyon yetkililer, insani yardımların Gazze'ye iletimi konusunda hazırlık yapmak için Mısır'da bulunuyor. İsrailli yetkililere de Gazze'ye su temin etmenin gerekliliğini izah etmeye çalışıyoruz. Bu temel bir insan hakkıdır" dedi.

"UKRAYNA'YA YARDIM SÜRECEK"
Von der Leyen, "Bazıları, kime yardım edeceğimiz arasında bir tercih yapmak zorunda kalacağımızı ve bizi Ukrayna'ya yardım etmekten alıkoyabileceklerini düşünüyor. Onlara yanıldıklarını göstereceğiz. Yardıma ihtiyaçları olduğunda, bu durum ne kadar sürerse sürsün, dostlarımızın yanında yer alırız" ifadelerini kullandı. Von der Leyen, Avrupa değerleri için savaşan Ukrayna'ya yardımların ihtiyaç bulunduğu müddetçe devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz cuma günü Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile birlikte İsrail'i ziyaret ederek İsrail yanlısı açıklamalarda bulunması nedeniyle eleştirilen von der Leyen ise Al Ahli Arab Hastanesi'ne gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin haberler doğrulanmadan bu konuda yorum yapmak istemediğini belirtti.

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