Video Dünya ABD basınından, "ABD Savaş Bakanlığı" isim değişikliğinin milyarlarca dolar tutacağı iddiası | Video
ABD basınından,

ABD basınından, "ABD Savaş Bakanlığı" isim değişikliğinin milyarlarca dolar tutacağı iddiası | Video

07.09.2025 | 08:44

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı'nın ismini "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirme kararının, milyarlarca dolara mal olabileceğini ve 700 binden fazla tesiste bakanlığa ait mühürlerin değiştirilmesi gerekeceğini iddia etti.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ismini Savaş Bakanlığı'na değiştirme kararının hükümet için aşırı miktarda harcamalara mal olabileceğini öne sürdü. ABD merkezli haber sitesi Politico'nun haberinde, birçok ABD'li yetkilinin ABD Başkanı'nın dün söz konusu isim değişikliğini öngören kararnameyi imzalamasına öfke ve şaşkınlıkla tepki gösterdiği belirtildi. Bazı yetkililerin, "Ordunun önemli sorunlarıyla başa çıkmakta fayda sağlamayacak olan bu kozmetik değişiklik milyarlarca dolara mal olabilir" dediği iddia edildi.

"DÜŞMANLARIMIZ ABD'Yİ SAVAŞ ÇIĞIRTKANI OLARAK RESMEDEBİLECEK"
Adı açıklanmayan eski bir ABD'li savunma yetkilisi, "Bu değişiklik tamamen ABD'nin iç siyasetindeki seyirciler için yapıldı, Çin ve Rusya'ya yönelik hesaplamalarda kesinlikle hiçbir etkisi olmayacak. Hatta daha da kötüsü, düşmanlarımız tarafından ABD'yi savaş çığırtkanı ve uluslararası barış ile istikrara yönelik bir tehdit olarak resmetmek için kullanılabilecek" dedi.

"700 BİNDEN FAZLA TESİSTE MÜHÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKECEK"
Trump'ın ABD Kongresi'ne sunduğu karar doğrultusunda, ABD'deki 50 eyalet ve 40 farklı ülkedeki ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı 700 binden fazla tesiste bakanlığa ait mühürlerin değiştirilmesinin gerekeceği öngörülüyor. ABD ordusunun 6 kuvvet kolu ve onlarca çeşitli ajans için kullanılan antetli kağıtlardan, yemek salonlarındaki peçetelere, ABD Senatosu onaylı yetkililerin işlemeli ceketlerinden Pentagon'un resmi hediyelik eşya mağazasındaki küçük eşyalara kadar birçok alanda değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

"TRUMP YÖNETİMİ KONGRE'NİN ONAYINDAN KAÇINMAK İÇİN YOLLAR ARIYOR"
ABD Savuma Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesi için Trump'ın imzaladığı kararnamenin ABD Kongresi'nin onayını alması ve Kongre tarafından duruma ilişkin bir yasanın çıkartılması gerektiği biliniyor. Ancak Trump yönetiminin, Kongre'nin onayını almak zorunda kalmamak için çeşitli yolların aradığı düşünülüyor.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH'İN OFİSİNİN KAPISINDAKİ İSİM TABELASI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapılmış, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ofisinin kapısındaki isim tabelasının, kararnamede belirtildiği üzere "ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth" yazılı bir tabelayla değiştirildiği gösterilmişti.

