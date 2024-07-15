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ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a yapılan suikast girişimi hakkında konuştu | Video

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a yapılan suikast girişimi hakkında konuştu | Video

15.07.2024 | 08:42

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a yönelik suikast girişimi ile ilgili yaptığı açıklamada, siyasette tansiyonun düşmesi gerektiğini vurguladı. “Amerika'da şiddete hiçbir şekilde yer yok” diyen Biden, "Aynı fikirde olmasak da düşman değiliz” sözleriyle birlik çağrısı yaptı.

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ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yönelik suikast girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Siyasette tansiyonun düşmesi gerektiğine vurgu yapan Biden, "Aynı fikirde olmasak da düşman değiliz. Bizler komşuyuz, arkadaşız, iş arkadaşıyız, vatandaşız ve en önemlisi de Amerikalıyız. Birlik olmalıyız" dedi. Dün gece Donald Trump ile konuştuğunu belirten Biden, "Durumu iyi olduğu ve iyileştiği için içtenlikle minnettarım. Kısa ama güzel bir sohbet gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Saldırıda hayatını kaybeden miting katılımcısının ailesine başsağlığı, yaralananlara ise geçmiş olsun dileklerini ileten Biden, "Dün gece de söylediğim gibi, Amerika'da şiddete hiçbir şekilde yer yok" dedi.

"BU AMERİKA DEĞİL"
Suikast girişiminin ulus olarak savundukları tüm değerlere karşı olduğunun altını çizen Biden, "Bu Amerika değil ve bunun olmasına izin veremeyiz" dedi. Şu anda hiçbir şeyin birlik olmaktan daha önemli olmadığına dikkat çeken Biden, "Tartışacağız ve aynı fikirde olmayacağız. Bu değişmeyecek. Ancak Amerikalılar olarak kim olduğumuz gerçeğini de gözden kaçırmayacağız" diye konuştu.

"SALDIRGAN HAKKINDA VARSAYIMDA BULUNMAYIN"
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte güvenlik birimlerinden konuyla ilgili ayrıntılı bilgi aldıklarını ifade eden Biden, "Henüz ilk aşamalarında olan bu soruşturmayı FBI yürütüyor. Saldırganın motivasyonu hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz" dedi. Yalnızca saldırganın kimliğini bildiklerini belirten Biden, "Herkese çağrıda bulunuyorum. Lütfen saldırganın motivasyonu ya da bağlantıları hakkında varsayımlarda bulunmayın" şeklinde konuştu.

"BAĞIMSIZ İNCELEME YAPILACAK"
Donald Trump'ın güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alma talimatı verdiğini kaydeden Biden, saldırı ile ilgili olarak ise "Dünkü mitingde tam olarak ne olduğunu anlamak üzere ulusal güvenliğe ilişkin bağımsız bir inceleme yapılması talimatını verdim. Bu bağımsız incelemenin sonuçlarını da Amerikan halkı ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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