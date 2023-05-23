ABD'de metroda Türk kadına dehşeti yaşattı | Video
ABD New York'ta dehşet veren bir olay yaşandı. Emine Özsoy isimli Türk bir kadın, metro beklediği sırada bir adam tarafından raylara itildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, tekrar yürüme şansının çok az olduğu belirtildi. New York Polis Departmanı, şüpheli adamın fotoğraflarını paylaşarak, tanıyanların hemen polise başvurmasını istedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
ABD'de metroda Türk kadına dehşeti yaşattı | Video 23.05.2023 | 11:12
00:46
İsrail'de yoldan çıkan yolcu otobüsü duvara çarptı: 13 yaralı | Video 23.05.2023 | 08:49
00:17
00:33
01:26
01:32
İtalya’daki Aşk Çeşmesi’ne boyalı saldırı | Video 22.05.2023 | 12:43
01:12
00:22
Kurt Cobain’in parçaladığı gitar yaklaşık 600 bin dolara alıcı buldu | Video 22.05.2023 | 08:51
02:24
El Salvador'da izdiham: 12 ölü | Video 21.05.2023 | 15:17
06:05
Wagner Başkanı Prigojin: "Bakhmut'un tamamını aldık" | Video 21.05.2023 | 08:48
00:43
00:35
00:56
00:21
01:22
NASA Güneş'in ses kayıtlarını yayınladı | Video 17.05.2023 | 13:35
06:37
İtalya’da sel felaketi: 3 ölü | Video 17.05.2023 | 12:31
00:54
Ukrayna'ya ait intihar İHA'ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu | Video 17.05.2023 | 10:35
01:27
CIA, Rusya’da yeni casusları işe almak için video yayınladı | Video 17.05.2023 | 08:42
01:22
Meksika’da 4 katlı binada patlama: 28 yaralı | Video 17.05.2023 | 08:37
03:09
Almanya’nın eski Başbakanı Merkel devlet ödülü ile onurlandırıldı | Video 16.05.2023 | 22:21