ABD'de metroda Türk kadına dehşeti yaşattı | Video

ABD New York'ta dehşet veren bir olay yaşandı. Emine Özsoy isimli Türk bir kadın, metro beklediği sırada bir adam tarafından raylara itildi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, tekrar yürüme şansının çok az olduğu belirtildi. New York Polis Departmanı, şüpheli adamın fotoğraflarını paylaşarak, tanıyanların hemen polise başvurmasını istedi.