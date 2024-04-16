Video Dünya Afganistan'da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video
Afganistan'da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video

Afganistan'da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video

16.04.2024 | 14:22

Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sonucu 50 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Afganistan'ın 34 vilayetinin 20'sinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, Parwan, Uruzgan ve Panjshir'in de aralarında bulunduğu birçok vilayette şiddetli yağış ve sel nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını belirtti. Sözcü Saeq, sel nedeniyle 600'den fazla evde, bin 950 dönüm tarım arazisinde ve 75 kilometrelik yolda hasar meydana geldiğini, 200'den fazla büyükbaş hayvanın da telef olduğunu aktardı. Saeq ayrıca yardım kuruluşlarının desteğiyle selden etkilenen 22 bin 851 aileye yardım sağladığını, etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video 01:11
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video 16.04.2024 | 14:35
Avustralya’da bıçaklı saldırgana meydan okuyan Fransa vatandaşına süresiz vize | Video 01:05
Avustralya'da bıçaklı saldırgana meydan okuyan Fransa vatandaşına süresiz vize | Video 16.04.2024 | 14:35
Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davası jüri seçimi ile başladı | Video 00:50
Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davası jüri seçimi ile başladı | Video 16.04.2024 | 14:35
Afganistan’da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video 01:30
Afganistan'da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video 16.04.2024 | 14:22
Umman’da sel felaketi: 18 ölü | Video 06:32
Umman’da sel felaketi: 18 ölü | Video 16.04.2024 | 14:17
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video 05:53
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video 16.04.2024 | 13:45
Danimarka’da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası alevlere teslim oldu | Video 01:01
Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası alevlere teslim oldu | Video 16.04.2024 | 12:23
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bina alevlere teslim oldu | Video 01:38
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bina alevlere teslim oldu | Video 16.04.2024 | 11:30
Biden: İsrail’i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik | Video 01:59
Biden: "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik" | Video 16.04.2024 | 08:57
Filistin yanlısı grup, Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’na giden yolu kesti | Video 00:49
Filistin yanlısı grup, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı’na giden yolu kesti | Video 16.04.2024 | 08:56
Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga! 00:17
Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga! 15.04.2024 | 19:06
SON DAKİKA! İran’dan İsrail’e balistik füze ve drone saldırısı | Video 03:58
SON DAKİKA! İran'dan İsrail'e balistik füze ve drone saldırısı | Video 14.04.2024 | 09:02
İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı | Video 04:19
İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı | Video 14.04.2024 | 08:27
İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü | Video 01:57
İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü | Video 14.04.2024 | 08:27
Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi! | Video 00:29
Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi! | Video 13.04.2024 | 13:56
Rusya’dan kıtalararası balistik füze testi | Video 01:02
Rusya’dan kıtalararası balistik füze testi | Video 13.04.2024 | 11:42
Sydney’de AVM’de bıçaklı saldırgan paniği! Binlerce kişi tahliye edildi | Video 01:05
Sydney’de AVM'de bıçaklı saldırgan paniği! Binlerce kişi tahliye edildi | Video 13.04.2024 | 10:56
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı | Video 00:57
Rusya’daki Ural Nehri’nde su seviyesi 11 metreyi aştı | Video 12.04.2024 | 12:39
Tayland’da otomobilin kaputundan 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı | Video 04:59
Tayland'da otomobilin kaputundan 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı | Video 11.04.2024 | 16:08
ABD’de polisler, siyahi sürücüyü çıkan çatışmada 41 saniyede 96 kurşunla öldürdü | Video 04:38
ABD’de polisler, siyahi sürücüyü çıkan çatışmada 41 saniyede 96 kurşunla öldürdü | Video 11.04.2024 | 14:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA