Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü 'Rust' filminde silah ustası Hannah Gutierrez Reed: "Bütün kariyerimi mahvettim'' | Video

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurup 'yanlışlıkla' ölümüne sebep olmasının yankıları devam ederken, soruşturmayı yürüten ofis tarafından yayınlanan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Olayın ardından Baldwin'in sorguya çekildiği anların olduğu kayıtta Baldwin'in "Gerçek mermiyi kim koydu bilmiyorum" dediği görülürken, olay öncesindeki silah provasına ait görüntülere de yer verildi.