Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü 'Rust' filminde silah ustası Hannah Gutierrez Reed: "Bütün kariyerimi mahvettim'' | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
01:29
1 yaşındaki bebeği yangından kurtarmak için balkona tırmanan polis kamerada! 26.04.2022 | 10:52
00:32
Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor | Video 25.04.2022 | 16:23
00:21
Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu | Video 25.04.2022 | 13:14
00:14
Pekin'de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu | Video 25.04.2022 | 12:38
01:16
00:11
Finlandiya Başbakanı Marin’in olay olan görüntüleri | Video 25.04.2022 | 09:52
01:21
Ukrayna ve Japonya arasında Hitler gerilimi | Video 25.04.2022 | 09:20
08:33
00:20
Will Smith olay tokadın ardından ilk kez görüntülendi | Video 24.04.2022 | 12:23
00:16
Rusya Odessa’daki çok katlı binayı roketle vurdu | Video 23.04.2022 | 16:36
01:41
Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu | Video 22.04.2022 | 13:34
00:26
Rus ordusu, Donetsk'te hastaneyi vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 22.04.2022 | 13:28
02:49
Bucha'da cansız bedenlerin bulunduğu tırın önünde acı bekleyiş | Video 22.04.2022 | 13:05
05:40
Zelenski: "Bazı zaferlerden bahsedebilmek için her şeyi yapıyorlar" | Video 22.04.2022 | 12:22
00:52
Mike Tyson uçakta kendisiyle dalga geçen kişiyi dövdü! 22.04.2022 | 11:05
00:58
00:41
Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi | Video 21.04.2022 | 16:47
04:24
Kraliçe Elizabeth'in 96'ncı yaşı 91 pare top atışıyla kutlandı | Video 21.04.2022 | 15:16
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurup 'yanlışlıkla' ölümüne sebep olmasının yankıları devam ederken, soruşturmayı yürüten ofis tarafından yayınlanan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Olayın ardından Baldwin'in sorguya çekildiği anların olduğu kayıtta Baldwin'in "Gerçek mermiyi kim koydu bilmiyorum" dediği görülürken, olay öncesindeki silah provasına ait görüntülere de yer verildi.