Video Dünya Alman polisinin Alzheimer hastası bir Türk'ü vurma anı görüntüleri ortaya çıktı

Alman polisinin Alzheimer hastası bir Türk'ü vurma anı görüntüleri ortaya çıktı

Alman polisinin Alzheimer hastası bir Türk'ü vurma anı görüntüleri ortaya çıktı
03.04.2021 | 15:22

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Almanya'da 66 yaşındaki Habeş Temiz ismindeki Alzheimer hastası bir Türk'ün Alman polisleri tarafından vurulduğunu gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, Alman polisinin Alzheimer hastası Türk'ün elinde oyuncak kamyonetleri olduğu halde vurulduğunu belirterek "Vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır" dedi. İşte vurulma anının görüntüleri:

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Almanya'da 66 yaşındaki Habeş Temiz ismindeki Alzheimer hastası bir Türk Alman polisleri tarafından vuruldu. Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Krumbach'da yaşandığı belirtilen olay anının görüntüleri ise sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Türk'ün elindeki oyuncak kamyonetle Alman polislerini uzaklaştırdığı ama sonrasında Alman polisinin ardı ardına ateş ettiği görülüyor.

ALMAN POLİSİNİN VURMA ANI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Habeş Temiz'in vurulma anının gösteren görüntüler sosyal medyada yer alırken, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk sosyal medyadan bu görüntüleri paylaştı. Külünk, resmi Twitter hesabından "66 yaşında habeş temiz Alman polisi Alzheimer hastası Türk'e, Türk olduğunu söyledikten ve elinde oyuncak kamyonetlerin olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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