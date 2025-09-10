Video Dünya AP Başkanı Metsola: "Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır" | Video
AP Başkanı Metsola:

AP Başkanı Metsola: "Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır" | Video

10.09.2025 | 12:42

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya’nın Polonya’nın hava sahasını ihlal etmesine ilişkin, "Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır. Mesele yalnızca güvenliğimiz değil, aynı zamanda böyle bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğumuzdan emin olmamızdır" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Polonya'nın hava sahası ihlal etmesinin ardından düşürülen Rus insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin açıklama yaptı. Metsola, "Avrupa Birliği'nin (AB) Durumu" başlıklı toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Polonya'nın hava sahasının ihlaline ilişkin bir soruya cevap verdi. Metsola, "Polonya'nın kendini savunma hakkı vardır. Hala olayda ne olduğuna bakıyoruz. Polonya hükümetinin ve Başbakan Tusk'ın açıklamalarını gördük. Ancak kimse yanılgıya düşmesin, Polonya'nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır" ifadelerini kullandı. Metsola, AB'nin tepkisinin ne olacağı yönündeki bir soruya, "AB, birlik halindedir. Burada sadece AB üyesi değil, aynı zamanda NATO üyesi bir devlet söz konusu. Burada mesele yalnızca ortak savunma kabiliyetlerimiz ve güvenliğimiz değil, aynı zamanda böyle bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğumuzdan emin olmamızdır" dedi.

KALLAS: "BELİRTİLER OLAYIN KASITLI OLDUĞU YÖNÜNDE"
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, "Dün gece Polonya'da savaşın başlangıcından bu yana Rusya tarafından gerçekleştirilen en ciddi hava sahası ihlaline tanık olduk. Belirtiler olayın kazara değil, kasıtlı olduğu yönünde. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile devamlı irtibat halindeyim. AB, Polonya ile tam dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

"NATO MÜTTEFİKİ BİR ÜLKE İLK KEZ KENDİ HAVA SAHASINDA RUS HAVA UNSURU VURDU"
Polonya ordusu, söz konusu olayı Polonya vatandaşlarının hayatını riske atan bir saldırı eylemi olarak tanımladı.
Polonya'da yaşanan olay çerçevesinde, Ukrayna'daki savaşın başladığı 2022 yılından bu yana NATO müttefiki bir ülkenin ilk kez kendi hava sahasında Rusya kontrolündeki bir hava unsurunu vurduğu düşünülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AP Başkanı Metsola: Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır | Video 02:32
AP Başkanı Metsola: "Polonya’nın herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkı vardır" | Video 10.09.2025 | 12:42
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze’de İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video 05:28
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video 10.09.2025 | 11:42
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 00:27
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 10.09.2025 | 08:54
Polonya’dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 01:27
Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 10.09.2025 | 08:54
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:33
İsrail’in Doha’ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 10.09.2025 | 08:42
SON DAKİKA | Sumud Filosu’na bir drone saldırısı daha 01:01
SON DAKİKA | Sumud Filosu'na bir drone saldırısı daha 10.09.2025 | 07:17
İsrail’den Katar’da Hamas’a suikast | Video 02:57
İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast | Video 09.09.2025 | 16:20
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 00:16
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 09.09.2025 | 14:20
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 02:34
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 09.09.2025 | 12:50
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 05:48
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 09.09.2025 | 12:50
Gazze’ye yardım teknesine Tunus’ta İHA ile saldırı | Video 00:29
Gazze'ye yardım teknesine Tunus’ta İHA ile saldırı | Video 09.09.2025 | 09:17
İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 00:50
İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 09.09.2025 | 08:44
Fransa’da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video 00:37
Fransa'da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video 09.09.2025 | 08:44
İspanya’dan İsrail’e yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçaklara yasak | Video 08:02
İspanya’dan İsrail’e yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçaklara yasak | Video 08.09.2025 | 16:06
Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı 01:56
Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı 09.09.2025 | 07:56
Afganistan’da deprem korkusu göçe neden oldu | Video 06:21
Afganistan’da deprem korkusu göçe neden oldu | Video 08.09.2025 | 12:35
Kanlı Ay dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşattı | Video 01:00
"Kanlı Ay" dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşattı | Video 08.09.2025 | 09:17
Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video 01:22
Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video 07.09.2025 | 12:30
Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video 04:52
Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video 07.09.2025 | 08:45
ABD basınından, ABD Savaş Bakanlığı isim değişikliğinin milyarlarca dolar tutacağı iddiası | Video 00:12
ABD basınından, "ABD Savaş Bakanlığı" isim değişikliğinin milyarlarca dolar tutacağı iddiası | Video 07.09.2025 | 08:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY