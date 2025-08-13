Arnavutluk'ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video
Arnavutluk'ta devam eden orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Söndürme çalışmaları Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya ve Slovakya'dan gelen hava desteğiyle sürüyor.
Arnavutluk'ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video 13.08.2025
