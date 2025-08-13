Video Dünya Arnavutluk'ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video
Arnavutluk'ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video

Arnavutluk'ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video

13.08.2025 | 12:37

Arnavutluk'ta devam eden orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Söndürme çalışmaları Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya ve Slovakya'dan gelen hava desteğiyle sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Balkanlar'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 37 orman yangını çıktığını, 30'unun hala aktif olduğunu belirtti. Bakan Vengu, Elbasan ilindeki Gramsh'ta Skanderbegas sakinlerinin tahliye edildiğini, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini aktardı. Vengu, Finiq (Vlora), Berat, Iba ve Damjan'da (Tiran) bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini belirtti. Vengu ayrıca, söndürme çalışmalarına Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya ve Slovakya'dan da destek geldiğini kaydetti. Yerel medya ise yangınlarda 8 kişinin yaralandığını aktardı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutluk’ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video 00:47
Arnavutluk'ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video 13.08.2025 | 12:37
Japonya’da sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 kayıp! | Video 02:29
Japonya’da sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 kayıp! | Video 13.08.2025 | 10:52
Bayraktar TB2 SİHA’ları Arnavutluk’ta kundaklama anını tespit etti | Video 02:32
Bayraktar TB2 SİHA’ları Arnavutluk’ta "kundaklama" anını tespit etti | Video 12.08.2025 | 16:12
Çin donanma gemisi ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı | Video 00:44
Çin donanma gemisi ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı | Video 12.08.2025 | 15:39
Fransa’da 1949’dan bu yana çıkan en büyük orman yangını kontrol altında | Video 02:34
Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangını kontrol altında | Video 12.08.2025 | 14:43
İspanya’da orman yangını: 1 kişi öldü, bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 10:37
İspanya’da orman yangını: 1 kişi öldü, bin hektardan fazla alan kül oldu | Video 12.08.2025 | 14:43
Portekiz ormanları alev alev: 8 bin hektarlık alan küle döndü | Video 04:59
Portekiz ormanları alev alev: 8 bin hektarlık alan küle döndü | Video 12.08.2025 | 14:41
Yunanistan’da üç farklı noktada orman yangını | Video 01:05
Yunanistan'da üç farklı noktada orman yangını | Video 12.08.2025 | 14:39
Avusturalya’da meteor geçişi paniğe neden oldu | Video 00:10
Avusturalya’da meteor geçişi paniğe neden oldu | Video 11.08.2025 | 15:52
Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde heyelan: 7 ölü | Video 06:15
Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde heyelan: 7 ölü | Video 11.08.2025 | 12:11
İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti | Video 01:06
İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti | Video 11.08.2025 | 09:04
Ukrayna’dan Rusya’daki endüstriyel tesise İHA’lı saldırı | Video 00:58
Ukrayna'dan Rusya'daki endüstriyel tesise İHA'lı saldırı | Video 10.08.2025 | 13:30
Yunanistan’da Atina yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı | Video 03:02
Yunanistan’da Atina yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı | Video 10.08.2025 | 08:48
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı | Video 03:18
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı | Video 10.08.2025 | 08:48
İsrail’de on binlerce kişi Netanyahu hükümetinin Gazze politikalarını protesto etti | Video 02:44
İsrail’de on binlerce kişi Netanyahu hükümetinin Gazze politikalarını protesto etti | Video 10.08.2025 | 08:47
İngiltere’de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video 31:32
İngiltere'de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video 09.08.2025 | 16:42
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber’a şok! 00:26
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber'a şok! 09.08.2025 | 14:05
Çin’de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 00:31
Çin'de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 08.08.2025 | 14:35
ABD’de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 03:36
ABD'de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 08.08.2025 | 10:48
Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: Bir anda onlarca yıl yaşlandım...  | Video 00:21
Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: "Bir anda onlarca yıl yaşlandım..."  | Video 08.08.2025 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY