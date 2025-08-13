Arnavutluk'ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video 13.08.2025 | 12:37 Arnavutluk'ta devam eden orman yangınlarında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Söndürme çalışmaları Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya ve Slovakya'dan gelen hava desteğiyle sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balkanlar'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 37 orman yangını çıktığını, 30'unun hala aktif olduğunu belirtti. Bakan Vengu, Elbasan ilindeki Gramsh'ta Skanderbegas sakinlerinin tahliye edildiğini, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini aktardı. Vengu, Finiq (Vlora), Berat, Iba ve Damjan'da (Tiran) bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini belirtti. Vengu ayrıca, söndürme çalışmalarına Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çekya ve Slovakya'dan da destek geldiğini kaydetti. Yerel medya ise yangınlarda 8 kişinin yaralandığını aktardı.