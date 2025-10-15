Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video
Bangladeş’in başkenti Dakka’da 4 katlı bir tekstil fabrikasında çıkan yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti.
"ÖLENLER MUHTEMELEN YÜKSEK DERECEDE ZEHİRLİ GAZ SOLUDU"
İtfaiye müdürü Mohammad Tajul Islam Chowdhury ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerin muhtemelen "yüksek derecede zehirli gaz" soluyarak "anında" öldüklerini bildirdi. Chowdhury, polis ve ordu görevlilerinin hala fabrika ve deponun sahiplerini aradıklarını ifade etti.
Görgü tanıkları, depoda yangını artırabilecek çamaşır suyu tozu, plastik ve hidrojen peroksit bulunduğunu aktardı.
Deponun yasal olarak faaliyet gösterip göstermediğine dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 15.10.2025 | 11:30
01:15
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: "İsrail, FİFA’dan atılsın" | Video 15.10.2025 | 09:07
01:20
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 15.10.2025 | 09:06
04:42
Trump: "Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler" | Video 15.10.2025 | 09:06
00:53
00:18
00:53
Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video 14.10.2025 | 12:01
08:42
01:08
Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video 13.10.2025 | 16:26
01:00
Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'a getirildi | Video 13.10.2025 | 14:37
10:19
Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu" | Video 13.10.2025 | 14:37
04:46
İsrail, bin 966 mahkumu serbest bırakacak | Video 13.10.2025 | 11:07
06:16
ABD Başkanı Trump, İsrail'de | Video 13.10.2025 | 11:07
09:52
01:00
08:40
Dünyanın gözü Gazze'de! İlk rehine takası gerçekleşti | Video 13.10.2025 | 09:24
00:57
00:11
02:27
Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video 11.10.2025 | 11:00