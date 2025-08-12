Video Dünya Bayraktar TB2 SİHA’ları Arnavutluk’ta "kundaklama" anını tespit etti | Video






Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bayraktar TB2 SİHA'nın ülkesinde "kundaklama" anını tespit ettiği anların görüntülerini paylaştı.

Arnavutluk ordusunun envanterine geçtiğimiz yıl alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), ülkedeki yangınların denetimindeki operasyonlarda kullanıldı. TB2'ler denetimler sırasında katıldığı operasyon sırasında "kundaklama" anını tespit etti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA'nın ülkesinde "kundaklama" anını tespit ettiği anların görüntülerini paylaştı. Rama görüntüleri "Bilerek ateş yakmak sadece suç değil, dünyamıza ve çocuklarımıza ihanettir. İşte bugün Hava Kuvvetleri'nin insansız hava araçları tarafından kaydedilen kasıtlı kundaklamanın görüntüleri" ifadeleriyle paylaştı. "Küresel ısınma ve özellikle tüm Akdeniz ülkelerini zorladığı bu zor dönemde, Ceza Kanunu'nda kundaklama ile cinayet eş değer tutmak zorunda kalacağız" diyen Rama, "Bunlar kundaklama şüphesi olduğu Bayraktar dronunun görüntüleri" ifadesini kullandı.
