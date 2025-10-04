Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü | Video
Bulgaristan'ın doğusundaki şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti.
KUZEYBATIDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Ülkenin kuzeybatı kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Balkan Dağları'nda yoğun kar yağışı, ikinci gününde de devam etti. Bölgedeki birçok köyde kar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Yollar ve dağ geçitleri trafiğe kapatıldı. Ulusal demir yolu şirketi, devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşandığını belirtti.
