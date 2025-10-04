Video Dünya Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü | Video
Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü | Video

04.10.2025 | 12:54

Bulgaristan'ın doğusundaki şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Araçlar denize sürüklenirken, evleri, otelleri ve kamp alanları sular altında kaldı. Birçok kasabada acil durum ilan edildi. Bulgaristan İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Burgaz iline bağlı sahil belgesi Elenite'de 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Mitov, ölenlerden 2'sinin çalışmalara katılan kurtarma görevlisi olduğunu, diğerinin ise bir binanın bodrum katını su basması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca kayıp kişileri aramak ve tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için Bulgar donanmasından özel ekipler görevlendirildi.

KUZEYBATIDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Ülkenin kuzeybatı kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Balkan Dağları'nda yoğun kar yağışı, ikinci gününde de devam etti. Bölgedeki birçok köyde kar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Yollar ve dağ geçitleri trafiğe kapatıldı. Ulusal demir yolu şirketi, devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşandığını belirtti.

