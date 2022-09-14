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OTOMATİK OYNAT
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Çin'de dağa bırakılan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu | Video 14.09.2022 | 16:18
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Hindistan'da minibüs şarampole yuvarlandı: 11 ölü, 25 yaralı | Video 14.09.2022 | 11:13
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Kral Charles yine sinirlendi! Bu kez dolmakalem... | Video 14.09.2022 | 11:49
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Aliyev paylaştı! Bayraktar SİHA'lar Ermenistan güçlerini böyle vurdu | Video 14.09.2022 | 10:26
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Hindistan’da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü | Video 13.09.2022 | 10:39
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SON DAKİKA! Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma | Video 13.09.2022 | 00:51
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Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 00:16
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Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı | Video 12.09.2022 | 21:43
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Prens Andrew'e hakaret eden gence İngiliz polisinden müdahale | Video 12.09.2022 | 19:07
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Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı | Video 12.09.2022 | 18:36
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Güney Afrika'da baraj duvarı çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video 11.09.2022 | 21:56
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Biden: "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık" | Video 11.09.2022 | 21:10
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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'na getirildi | Video 11.09.2022 | 20:01
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Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı | Video 11.09.2022 | 15:45
Çin'de polis ve narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda, sırt çantalarına yerleştirilmiş 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.