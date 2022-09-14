Çin'de dağa bırakılan uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu | Video

Çin'de polis ve narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda, sırt çantalarına yerleştirilmiş 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Cumartesi akşamı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Xishuangbanna Dai Özerk İli'nde sınır polisinin gerçekleştirdiği operasyona narkotik köpeği de katıldı. Operasyonda, uyuşturucu satıcıları tarafından bir dağa bırakılan 2 sırt çantasında 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Köpek, operasyondaki başarısından dolayı jambon sosislerle ödüllendirildi.