Çin'in eski lideri Hu Cintao, Çin Komünist Partisinin Ulusal Kongresi'nde salondan çıkarıldı | Video

Çin Komünist Partisinin Pekin’de yapılan 20. Ulusal Kongresi, yapılan kapanış oturumuyla sona erdi. Kapanış oturumunda, Merkez Komite'nin seçilmesinin ardından basın mensuplarının salona alındığı sırada, ön sırada Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Şi Cinping'in solunda oturan Çin'in eski lideri Hu Cintao (ortada) ile onun yanındaki Meclis Başkanı Li Canşu ile arasında diyalog geçtiği görüldü. Şi, görevlileri çağırarak zihni karışmış görünen 79 yaşındaki eski lidere yardım etmelerini istedi. Görevliler Hu'yu ikna edemeyince koltuk altından tutarak sandalyesinden kaldırmaya çalıştı. Önce bundan memnun olmadığı, dışarı çıkmak istemediği gözlenen Hu, bir süre sonra iş birliği yaparak görevliler eşliğinde salonu terk etti.