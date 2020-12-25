Donan gölde mahsur kalan geyik için ilginç kurtarma operasyonu kamerada | Video
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ABD'de donan gölde buzun kırılması sonucu mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından bölgede olan bir kişi tarafından kurtarıldı.
ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı, Cranmoor kasabasında donan gölde buzun kırılması sonucu mahsur kalan geyik, uzun uğraşların ardından bölgede olan bir kiş tarafından kurtarıldı. Donmuş gölün üzerinde yürümeye çalışan geyiğin, buz kırılmasının ardından mahsur kaldığ ifade edildi. Geyiği fark eden John Moss adlı kişi, geyiği kurtarmak için seferber oldu. Donmak kurtarılan geyik, göl boyunca buz üstünde itilerek kıyıya ulaştırıldı. Geyiğin imdadına yetişen Moss'un arkadaşı ise o anları kayda aldı. Geyiğin doğaya salındığı ifade edildi.