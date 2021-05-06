Video Dünya Dünyanın en büyüğü! 15,81 karatlık pembe mor Sakura Elması'na 25 milyon dolar fiyat biçildi | Video

Dünyanın en büyüğü! 15,81 karatlık pembe mor Sakura Elması'na 25 milyon dolar fiyat biçildi | Video

Dünyanın en büyüğü! 15,81 karatlık pembe mor Sakura Elması'na 25 milyon dolar fiyat biçildi | Video
06.05.2021 | 15:12

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Şu ana kadar bir müzayedede görülen 15,81 karatlık en büyük ve üst sınıf canlı pembe mor Sakura Elması'na, Christie's firması tarafından 23 Mayıs'ta Hong Kong'da düzenlenmesi planlanan Magnificent Jewels canlı müzayedesinde 25 milyon dolarlık fiyat biçildi.

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Hong Kong'da 23 Mayıs tarihinde düzenlenmesi planlanan Magnificent Jewels canlı müzayedesinde, şimdiye kadar bir müzayedede görülebilecek en büyük pembe mor "üst sınıf canlı" elmas Sakura Elması'na 25 milyon dolarlık fiyat kondu. Müzayede öncesi ilk kez görüntülenen ve 2a tipi iç kusursuzluğuna sahip Sakura Elması'nın ise, Magnificent Jewels müzayedesinin en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Ayrıca pembe elmasların sadece yüzde 10'undan daha azının 1 karatın 5'te 1'inden daha ağır olduğunu belirten yetkililer, 15,81 karat boyutundaki canlı pembe mor Sakura Elması'nın herhangi bir müzayedede görülen türünün en büyüğü olduğunu kaydetti. Yetkililer, bu muhteşem mücevherin güçlü doygunluk ve olağanüstü pembe tonunu mükemmel bir şekilde göstermesi ve kiraz çiçeklerinin etkileyici rengini andıran ikincil bir mor renk ile dikkat çekici pembe tonu nedeniyle "üst sınıf canlı" olarak derecelendirildiğini bildirdi. Elmasın "Sakura" isminin ise, Japonca'da baharın başladığını gösteren ve çok kısa bir süre çiçek açan kiraz çiçeklerine verilen bir isim olduğu ifade edildi.

ABD Gemolojik Enstitüsü (GIA) tarafından yapılan açıklamada ise, pembe elmasların yalnızca yüzde 4'ünün "üst sınıf canlı" olarak nitelendirilebilecek kadar derin bir renge sahip olduğu belirtildi.

Christie's Asia Pacific Kuyumculuk Departmanı Başkanı Vickie Sek de yaptığı açıklamada, "Christie's, 2018'de Cenevre'de satılan ve bir pembe elmas için karat başına açık müzayede rekoru kaydını hala elinde tutan The Winston Pink Legacy tarafından vurgulanan küresel satış salonlarımızda tarihteki en büyük ve en nadir pembe elmaslardan bazılarını sundu. Bu sezon Sakura Elması'nı Hong Kong'da sunarak bu güzel geleneği sürdürmekten büyük onur duyuyoruz. Bu son derece nadir ve muhteşem doğa harikası, şüphesiz dünya çapında seçici uzmanların ve koleksiyonerlerin kalbini yakalayacak olan etkileyici mor pembe tonuyla kimliğin ve etkileyici güzelliğin benzersiz bir ifadesini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

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