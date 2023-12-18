El Kassam Tugayları İsrail'in iddiasına video yayımlayarak cevap verdi | Video

Soykırımcı İsrail ordusu dün Hamas'ın bugüne kadarki en büyük tünelini ortaya çıkardığını iddia etmişti. El Kassam Tugayları ise İsrail'in iddiasına "Geç geldin görev zaten tamamlanmıştı." notu ile bir video yayımlayarak cevap verdi.