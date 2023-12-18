El Kassam Tugayları İsrail'in iddiasına video yayımlayarak cevap verdi | Video
Soykırımcı İsrail ordusu dün Hamas'ın bugüne kadarki en büyük tünelini ortaya çıkardığını iddia etmişti. El Kassam Tugayları ise İsrail'in iddiasına "Geç geldin görev zaten tamamlanmıştı." notu ile bir video yayımlayarak cevap verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
01:08
İsrail askerleri 'SOS' çağrısına rağmen kendi vatandaşlarını öldürdü | Video 18.12.2023 | 16:32
02:24
Diplomatik kaynaklardan AB'ye vize açıklaması | Video 18.12.2023 | 15:12
00:41
İsrail askerlerinin iğrenç yüzü: "Gazze'deki bütün insanlar ölmeli" | Video 18.12.2023 | 15:04
00:52
Gine’de akaryakıt dolum ve depolama terminalinde patlama: 8 ölü | Video 18.12.2023 | 13:13
00:18
Avustralya'da görüntülenen dev örümcek panikletti | Video 18.12.2023 | 13:10
01:18
00:22
01:22
00:32
İsrailli yetkili rehine skandalına cevap veremedi | Video 17.12.2023 | 15:25
01:16
00:37
Çin'de metro kazası: 102 yaralı | Video 15.12.2023 | 14:43
02:50
01:49
01:26
Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! Tam 400 kilo... | Video 15.12.2023 | 10:39
03:15
Son Dakika: İran'da karakola saldırı! 11 ölü | Video 15.12.2023 | 10:37
00:43
İsrail’in Cenin’deki saldırılarında can kaybı 11’e yükseldi | Video 14.12.2023 | 14:46
18:59
Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli açıklamalar | Video 14.12.2023 | 14:42
01:21
00:58
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 69. gün | Video 14.12.2023 | 12:06