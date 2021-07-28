Endonezya'da yanardağ patladı | Video
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Endonezya'da Sinabung Yanardağı patladı. Yanardağdan 4.5 metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürdü.
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde yer alan Sinabung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Geçtiğimiz haftalardan bu yana volkanik hareketlenmenin arttığı yanardağın bugün 4.5 metreye varan kül ve duman püskürttüğü belirtilerek, patlamanın oldukça uzun sürdüğü kaydedildi. Kül ve dumanın yanardağın zirvesinin bin metre ötesine kadar yayıldığı ifade edildi. Kül ve dumanların yakınlardaki köylere ulaşmadığı ve uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadığı için tahliye emri verilmezken, volkanik aktivitenin artması nedeniyle yanardağın 5 kilometre yakınlarında bulunmama yönünde uyarı yapıldı.