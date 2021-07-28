Video Dünya Endonezya'da yanardağ patladı | Video

Endonezya'da yanardağ patladı | Video

Endonezya'da yanardağ patladı | Video
28.07.2021 | 16:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Endonezya'da yanardağ patladı | Video 02:08
Endonezya'da yanardağ patladı | Video 28.07.2021 | 16:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Hindistan’a ilk resmi ziyaret | Video 03:44
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Hindistan’a ilk resmi ziyaret | Video 28.07.2021 | 16:23
Pakistan’da ürküten görüntü! Şiddetli yağış sele neden oldu, araçlar böyle sürüklendi | Video 01:45
Pakistan’da ürküten görüntü! Şiddetli yağış sele neden oldu, araçlar böyle sürüklendi | Video 28.07.2021 | 13:11
İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça kovuldu | Video 00:56
İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça kovuldu | Video 28.07.2021 | 09:10
Mısır’da 6 katlı bina çöktü: 2 ölü | Video 05:11
Mısır’da 6 katlı bina çöktü: 2 ölü | Video 27.07.2021 | 15:17
Macron, boynuna asılan çiçekler yüzünden alay konusu oldu | Video 00:08
Macron, boynuna asılan çiçekler yüzünden alay konusu oldu | Video 27.07.2021 | 14:24
Almanya’da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp | Video 04:15
Almanya’da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp | Video 27.07.2021 | 13:48
SON DAKİKA: Almanya'da patlama! İlk görüntüler... 00:22
SON DAKİKA: Almanya'da patlama! İlk görüntüler... 27.07.2021 | 12:23
Tunus'ta neler yaşanıyor? Darbenin arkasında kim var? Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Video 09:52
Tunus'ta neler yaşanıyor? Darbenin arkasında kim var? Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Video 27.07.2021 | 11:53
ABD’nin Irak'taki muharebe misyonu yıl sonuna kadar bitecek | Video 05:11
ABD’nin Irak'taki muharebe misyonu yıl sonuna kadar bitecek | Video 27.07.2021 | 08:39
Tunus’ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto | Video 05:41
Tunus’ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto | Video 26.07.2021 | 15:45
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 00:23
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 26.07.2021 | 14:46
Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybetti | Video 05:55
Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybetti | Video 26.07.2021 | 14:33
134 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 02:29
134 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 26.07.2021 | 13:23
ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü | Video 01:06
ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü | Video 26.07.2021 | 13:23
ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü! 01:06
ABD'da kum fırtınası sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü! 26.07.2021 | 10:44
Hindistan'da dağdan kopan kayalar 9 turisti öldürdü! Korkunç anlar kamerada | Video 01:01
Hindistan'da dağdan kopan kayalar 9 turisti öldürdü! Korkunç anlar kamerada | Video 26.07.2021 | 10:31
Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video 00:27
Çin'de ürküten görüntü! Kum fırtınası böyle vurdu | Video 26.07.2021 | 09:55
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu | Video 00:24
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu | Video 26.07.2021 | 08:44
Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video 01:08
Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video 25.07.2021 | 15:04

Endonezya'da Sinabung Yanardağı patladı. Yanardağdan 4.5 metre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde yer alan Sinabung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Geçtiğimiz haftalardan bu yana volkanik hareketlenmenin arttığı yanardağın bugün 4.5 metreye varan kül ve duman püskürttüğü belirtilerek, patlamanın oldukça uzun sürdüğü kaydedildi. Kül ve dumanın yanardağın zirvesinin bin metre ötesine kadar yayıldığı ifade edildi. Kül ve dumanların yakınlardaki köylere ulaşmadığı ve uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadığı için tahliye emri verilmezken, volkanik aktivitenin artması nedeniyle yanardağın 5 kilometre yakınlarında bulunmama yönünde uyarı yapıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA