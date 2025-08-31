Video Dünya Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video

31.08.2025 | 08:50

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, Ukrayna’nın Lviv şehrinde yerel saatle 09.00 sıralarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, Ukrayna'nın Lviv şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ukrayna Savcılık Genel Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bir silahlı saldırganın yerel saatle 09.00 sıralarında Parubiy'e birkaç kez ateş ederek olay yerinde öldürdüğü belirtildi. Açıklamada, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, cinayetin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olup olmadığına ve saldırganın kimliği ile amacına ilişkin bir açıklama yapmadı. Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm gerekli güçler ve araçlar, katilin bulunması ve soruşturma için seferber edildi" ifadelerini kullanarak, Parubiy'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"BU, SAVAŞ HALİNDEKİ BİR ÜLKEDE GÜVENLİK MESELESİDİR"
Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de açıklamasında, katilin bulunması ve saldırının nedeninin belirlenmesinin gündemlerindeki en önemli konu olduğunu söyleyerek, "Bu, savaş halindeki bir ülkede güvenlik meselesidir ve gördüğümüz gibi, hiçbir yer tamamen güvenli değil" dedi.

"PARUBİY'İN ÖLDÜRÜLMESİ, UKRAYNA'NIN KALBİNE ATILMIŞ BİR MERMİDİR"
Parubiy'in Ukrayna parlamentosu ve hükümetindeki meslektaşları ise kendisinin Ukrayna'nın milli egemenliği ve bağımsızlığı uğruna verdiği mücadeledeki katkının altını çizerek, hayatını kaybeden siyasetçinin arkasından övgüler yağdırdı. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, Parubiy'in Ukrayna ordusunun yapılanmasındaki katkısına değinerek, "Parlamentonun ulusal güvenlik, savunma ve istihbarat komitesinde görev alan Parubiy'nin öldürülmesi, Ukrayna'nın kalbine atılmış bir mermidir. Parubiy harika bir insan ve gerçek bir dosttu. İşte bu yüzden intikam alıyorlar, bundan korkuyorlar" dedi.

"TARİH KİTAPLARINDA ADI GEÇMESİ GEREKEN BİRİSİ"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da açıklamasında, "Parubiy gerçek bir vatansever ve Ukrayna'nın özgürlüğü, bağımsızlığı ve milli egemenliği için harikulade katkılarda bulunmuş bir siyasetçiydi. Tarih kitaplarında adı geçmesi gereken birisi" ifadelerini kullandı.

"DERİN BİR KAYIP"
Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko ise cinayeti "Derin bir kayıp" olarak nitelendirerek, "Parubiy her zaman bir Ukraynalı vatansever olmuştur ve devletimizin yapılanmasında büyük katkılar sağlamıştır" dedi. Başbakan Svyrydenko, cinayete ilişkin derhal bir inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

PARUBİY 2016-2019 ARASINDA PARLAMENTO BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI
Nisan 2016 tarihinden Ağustos 2019'a kadar parlamento başkanlığı yapan 54 yaşındaki Parubiy'in Ukrayna'da 2013-2014 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) ile daha sıkı ilişkiler kurulmasına yönelik protestolarda önde gelen isimlerden biri olduğu biliniyor. Parubiy, aynı zamanda Ukrayna ile Rusya arasında çatışmaların başladığı dönemde Şubat 2014'ten Ağustos 2014'e kadar Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak görev yapmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video 00:23
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video 31.08.2025 | 08:50
İşgalci İsrail askerleri Kassam’ın pususuna düştü! | Video 01:15
İşgalci İsrail askerleri Kassam'ın pususuna düştü! | Video 30.08.2025 | 11:49
Pakistan’da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 03:20
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 28.08.2025 | 14:47
Rusya’nın Kiev’e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 28.08.2025 | 15:12
Tayland’da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5’e yükseldi | Video 00:35
Tayland'da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi | Video 28.08.2025 | 12:48
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 04:43
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 28.08.2025 | 08:56
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 03:26
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 28.08.2025 | 08:56
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 02:02
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 27.08.2025 | 12:20
Hindistan’da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 02:09
Hindistan'da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 27.08.2025 | 11:54
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 00:28
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 27.08.2025 | 08:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 04:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 27.08.2025 | 08:54
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 03:26
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 27.08.2025 | 08:54
Almanya Başbakanı Merz: Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz | Video 04:23
Almanya Başbakanı Merz: "Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz" | Video 26.08.2025 | 14:45
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 03:57
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.08.2025 | 11:11
ABD Başkanı Trump: Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor | Video 02:31
ABD Başkanı Trump: "Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor" | Video 26.08.2025 | 09:01
Trump’ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray’dan açıklama | Video 00:22
Trump'ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray'dan açıklama | Video 26.08.2025 | 09:00
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 00:52
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 25.08.2025 | 12:21
İsrail Gazze’de hastane vurdu: 15 ölü! 05:46
İsrail Gazze'de hastane vurdu: 15 ölü! 25.08.2025 | 11:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 00:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 24.08.2025 | 08:47
Çin’de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 01:12
Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 23.08.2025 | 14:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY