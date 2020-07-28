Filistin'de sosyal deney dayakla bitti! İsrail bayrağını öptürmeye çalışınca... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
02:56
01:00
NASA'dan Mars görevi için tanıtım videosu | Video 28.07.2020 | 13:07
01:06
DSÖ'den bir ilginç açıklama daha: "Normale dönüş asla olmayacak" | Video 27.07.2020 | 19:38
03:02
Son Dakika Haberi: İsrail Lübnanı vuruyor | Video 27.07.2020 | 16:28
05:08
02:29
01:18
01:20
03:04
Son dakika: Alman turistlere seyahat kısıtlaması kalkıyor | Video 23.07.2020 | 13:01
02:59
01:32
01:12
00:40
Ukrayna'da rehine krizi! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı | Video 21.07.2020 | 12:34
00:43
00:44
01:46
Londra'da siyahi adama polis şiddeti | Video 18.07.2020 | 01:03
01:24
00:43
İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yapılan bir sosyal deney çarpıcı görüntülere sahne oldu. Sosyal deneyde Filistinli bir gence 100 dolar karşılığında bir resmi öpüp öpmeyeceği soruldu. Gençten evet cevabını alan muhabir İsrail bayrağını uzatınca öfkeden çılgına dönen adamın elinden zor kurtuldu.