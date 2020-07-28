Filistin'de sosyal deney dayakla bitti! İsrail bayrağını öptürmeye çalışınca... | Video

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yapılan bir sosyal deney çarpıcı görüntülere sahne oldu. Sosyal deneyde Filistinli bir gence 100 dolar karşılığında bir resmi öpüp öpmeyeceği soruldu. Gençten evet cevabını alan muhabir İsrail bayrağını uzatınca öfkeden çılgına dönen adamın elinden zor kurtuldu.