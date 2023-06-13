Fransa, Almanya ve Polonya liderleri Paris’te bir araya geldi | Video
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Fransa'da bir araya geldi.
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