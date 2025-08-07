Video Dünya Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video
Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video

Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video

07.08.2025 | 12:17

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde salı günü çıkan orman yangınında şu ana kadar 16 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bunun 1949'dan bu yana ülkede görülen en büyük yangın olduğu belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransa'nın İspanya sınırına yakın Aude bölgesindeki Ribaute köyü yakınlarında salı günü akşam saatlerinde çıkan orman yangını giderek büyüyor. Aude Valiliğinden yapılan açıklamada, alevlerin şu ana kadar 16 bin hektarlık alanı küle çevirdiği, yangında 15 belediyenin etkilendiği aktarıldı. Alevlerle mücadelede tüm kara ve hava kaynaklarının seferber edildiği, jandarma ve ordu personelinin yanı sıra 2 bin 100'den fazla itfaiyeci ve 500 aracın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin tahliye emirleri dışındaki bölgelerde yaşayanların evlerinde kalmaya devam etmesi istendi. Bölge genelinde 17 geçici konaklama merkezinin de açıldığı belirtildi.

"1949'DAN BU YANA EN BÜYÜK YANGIN"
Fransa Başbakanı François Bayrou, Paris'ten daha büyük bir alanı küle çeviren yangının sürdüğü Aude bölgesini ziyaret etti. Bayrou, yangınının "benzeri görülmemiş büyüklükte bir felaket" olduğunu vurguladı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise yangının "Fransa'da 1949'dan bu yana görülen en büyük yangın" olduğunu ifade etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yangında en az 25 evin yıkıldığı veya hasar gördüğü ifade edilmişti. Yetkililerin tahliye çağrılarına rağmen evinden çıkmayı reddeden 60 yaşındaki 1 kadın da hayatını kaybetmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’da 1949’dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 01:37
Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 07.08.2025 | 12:17
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 05:36
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 07.08.2025 | 09:06
Çin’de başlayan Yetişkin emziği trendi, tehlike saçıyor | Video 00:26
Çin'de başlayan "Yetişkin emziği" trendi, tehlike saçıyor | Video 06.08.2025 | 14:34
Fransa’nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 01:01
Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 06.08.2025 | 14:08
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 00:24
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video 06.08.2025 | 13:10
İspanya’da karavan yangını felakete dönüştü! Tatilciler plajlardan tahliye ediliyor | Video 01:51
İspanya'da karavan yangını felakete dönüştü! Tatilciler plajlardan tahliye ediliyor | Video 06.08.2025 | 13:10
Putin, ABD’li Temsilcisi Witkoff ’u kabul etti | Video 00:13
Putin, ABD'li Temsilcisi Witkoff 'u kabul etti | Video 06.08.2025 | 13:09
Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum: Bir şey diyemem, bu İsrail’e kalmış | Video 03:40
Trump’tan İsrail’in Gazze’yi işgal planıyla ilgili yorum: "Bir şey diyemem, bu İsrail’e kalmış" | Video 06.08.2025 | 08:51
Hindistan’da sel felaketi: 50’den fazla kişi kayıp | Video 02:26
Hindistan'da sel felaketi: 50'den fazla kişi kayıp | Video 05.08.2025 | 14:23
Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor | Video 00:47
Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor | Video 05.08.2025 | 14:16
Japonya’daki havai fişek festivalinde yangın | Video 03:42
Japonya'daki havai fişek festivalinde yangın | Video 05.08.2025 | 13:37
Japonya, 41,8 dereceyle tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı | Video 07:44
Japonya, 41,8 dereceyle tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı | Video 05.08.2025 | 13:21
ABD’de banliyö treninde yangın! Yolcular alevlerden son anda kurtuldu | Video 00:23
ABD’de banliyö treninde yangın! Yolcular alevlerden son anda kurtuldu | Video 05.08.2025 | 11:43
Yemen’deki Husiler İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi | Video 00:34
Yemen’deki Husiler İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi | Video 05.08.2025 | 08:30
Ukrayna’dan Rusya’da tren istasyonuna İHA’lı saldırı | Video 00:26
Ukrayna’dan Rusya’da tren istasyonuna İHA’lı saldırı | Video 04.08.2025 | 12:19
Rusya’da otobüs ile tren çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı | Video 00:14
Rusya'da otobüs ile tren çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı | Video 04.08.2025 | 11:18
Güney Kore’de şiddetli yağışta 1 kişi öldü, 2 bin 523 kişi tahliye edildi | Video 00:29
Güney Kore’de şiddetli yağışta 1 kişi öldü, 2 bin 523 kişi tahliye edildi | Video 04.08.2025 | 11:18
Avustralya’da yüzbinlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü | Video 01:04
Avustralya'da yüzbinlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü | Video 03.08.2025 | 15:59
Ukrayna, Rusya’da petrol deposunu vurdu | Video 00:29
Ukrayna, Rusya’da petrol deposunu vurdu | Video 03.08.2025 | 12:09
İsrail, Gazze’de Kızılay Merkezi’ni vurdu | Video 01:01
İsrail, Gazze’de Kızılay Merkezi’ni vurdu | Video 03.08.2025 | 12:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY