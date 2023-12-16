Gazze'de sokaklar toplu mezarlara döndü: Cenazeler meydanlara gömülüyor | Video
İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sokak, meydan ve boş alanlar "toplu mezarlara" dönüştü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
00:37
Çin'de metro kazası: 102 yaralı | Video 15.12.2023 | 14:43
02:50
01:49
01:26
Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! Tam 400 kilo... | Video 15.12.2023 | 10:39
03:15
Son Dakika: İran'da karakola saldırı! 11 ölü | Video 15.12.2023 | 10:37
00:43
İsrail’in Cenin’deki saldırılarında can kaybı 11’e yükseldi | Video 14.12.2023 | 14:46
18:59
Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli açıklamalar | Video 14.12.2023 | 14:42
01:21
00:58
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 69. gün | Video 14.12.2023 | 12:06
00:24
05:00
Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! | Video 13.12.2023 | 10:59
07:41
00:53
00:59
ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de düştü | Video 11.12.2023 | 16:13
00:58
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü | Video 11.12.2023 | 16:15
00:51
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 11.12.2023 | 12:29
17:02
05:44
Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 11.12.2023 | 12:31
00:51
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 11.12.2023 | 12:32