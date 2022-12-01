Video Dünya Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor | Video
Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor | Video

Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor | Video

01.12.2022 | 16:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! Fransa Dedeağaç’a askeri üs mü kuruyor? | Video 01:57
Son Dakika: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! Fransa Dedeağaç'a askeri üs mü kuruyor? | Video 01.12.2022 | 16:34
Hawaii’deki Mauna Loa yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor | Video 00:59
Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor | Video 01.12.2022 | 16:12
Brezilya’da toprak kayması: 2 ölü | Video 00:20
Brezilya’da toprak kayması: 2 ölü | Video 01.12.2022 | 11:40
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD’nin, Fırat’ın doğusunda bulunması, Şam rejiminin kontrolünü engelliyor | Video 00:47
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: "ABD'nin, Fırat'ın doğusunda bulunması, Şam rejiminin kontrolünü engelliyor" | Video 01.12.2022 | 08:56
Pakistan’da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı | Video 00:31
Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 18:22
Pakistan’daki intihar saldırısında ölü sayısı 4’e yükseldi | Video 00:54
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi | Video 30.11.2022 | 16:42
Rusya’da AVM’de yangın | Video 01:05
Rusya'da AVM'de yangın | Video 30.11.2022 | 14:50
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 07:18
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 30.11.2022 | 13:35
Pakistan’da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var! | Video 00:22
Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var! | Video 30.11.2022 | 10:51
Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video 03:31
Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video 30.11.2022 | 08:40
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video 00:50
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video 30.11.2022 | 08:58
Lübnan’ı sel vurdu! Araçlar sel sularına kapıldı | Video 03:01
Lübnan’ı sel vurdu! Araçlar sel sularına kapıldı | Video 30.11.2022 | 08:40
Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı | Video 00:26
Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı | Video 30.11.2022 | 08:38
El Salvador’daki Chaparrastique Yanardağı’nda volkanik hareketlilik devam ediyor | Video 01:55
El Salvador'daki Chaparrastique Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor | Video 29.11.2022 | 16:04
Stoltenberg: NATO, Ukrayna’nın yanında olmaya devam edecek | Video 08:30
Stoltenberg: "NATO, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" | Video 29.11.2022 | 13:38
ABD’de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:17
ABD’de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:16
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 00:49
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 29.11.2022 | 08:45
Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video 01:57
Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video 29.11.2022 | 08:45
ABD’de buz tutan gölete düşen anne ve oğlu için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 02:55
ABD'de buz tutan gölete düşen anne ve oğlu için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 27.11.2022 | 13:40

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda 38 yıl sonra meydana gelen patlama sonrası başlayan lav akışı sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'da bulunan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa'da 38 yılın ardından geçtiğimiz 28 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası lav akışı sürüyor. Tur ve organizasyon şirketi Paradise Helicopters, yanardağın lav püskürttüğü anları havadan görüntüledi. Lavların adadaki ana yolun yanı sıra yanardağın kuzeyinde yer alan gözlemevine doğru ilerlediği belirtildi. Hawaii Yanardağ Gözlemevinden (HVO) Ken Hon, lavların mevcut akış hızında ana yola en erken 2 gün içinde ulaşabileceğini ifade etti.

EN SON 1984'TE PATLAMIŞTI
Hawaii Adaları'nın en büyük adası olan Büyük Ada'da yer alan 4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Mauna Loa'daki en son patlama 1984 yılında yaşanmıştı.
Mauna Loa ayrıca Hawaii'nin en aktif yanardağından biri olan Kilauea'nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Kilauea Yanardağı'nın 2018 yılında patlaması sonucu çıkan lavlar okyanusa kadar ulaşmış ve adadaki 700 evi yok etmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA