Video Dünya Hazar Denizi'nde şiddetli patlama! Dehşete düşüren anlar kamerada

Hazar Denizi'nde şiddetli patlama! Dehşete düşüren anlar kamerada

Hazar Denizi'nde şiddetli patlama! Dehşete düşüren anlar kamerada
05.07.2021 | 08:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hazar Denizi'nde patlamanın meydana geldiği Çamur Volkanı görüntülendi | Video 00:41
Hazar Denizi'nde patlamanın meydana geldiği Çamur Volkanı görüntülendi | Video 05.07.2021 | 09:36
Hazar Denizi'nde şiddetli patlama! Dehşete düşüren anlar kamerada 01:42
Hazar Denizi'nde şiddetli patlama! Dehşete düşüren anlar kamerada 05.07.2021 | 08:57
Hazar Denizi’nde şiddetli patlama 01:30
Hazar Denizi’nde şiddetli patlama 05.07.2021 | 08:50
Hazar Denizi’nde büyük patlama 01:12
Hazar Denizi’nde büyük patlama 04.07.2021 | 22:17
Çinli astronotlar ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi 03:27
Çinli astronotlar ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi 04.07.2021 | 15:59
Son dakika! 85 kişiyi taşıyordu! Filipinler'de askeri uçak düştü! İşte ilk görüntüler | Video 01:38
Son dakika! 85 kişiyi taşıyordu! Filipinler'de askeri uçak düştü! İşte ilk görüntüler | Video 04.07.2021 | 09:17
New York’ta iğrenç olay! Sokak ortasında tecavüz etmeye çalıştı | Video 00:32
New York’ta iğrenç olay! Sokak ortasında tecavüz etmeye çalıştı | Video 04.07.2021 | 08:47
Japonya’yı vuran sel ve heyelanın bilançosu netleşiyor: 2 ölü 01:00
Japonya’yı vuran sel ve heyelanın bilançosu netleşiyor: 2 ölü 03.07.2021 | 12:40
Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: 20 kişi kayıp 02:51
Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: 20 kişi kayıp 03.07.2021 | 11:30
Meksika Körfezi’nde sualtındaki patlama sonrası okyanus ortasında yangın başladı 00:27
Meksika Körfezi’nde sualtındaki patlama sonrası okyanus ortasında yangın başladı 03.07.2021 | 08:36
Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü | Video 01:35
Maltalı sporcu 52 saat durmadan yüzdü | Video 02.07.2021 | 16:28
Romanya'da petrol rafinerisinde şiddetli patlama | Video 02:40
Romanya'da petrol rafinerisinde şiddetli patlama | Video 02.07.2021 | 14:24
Hindistan'da koronavirüs salgınında can kaybı 400 bini aştı | Video 04:35
Hindistan'da koronavirüs salgınında can kaybı 400 bini aştı | Video 02.07.2021 | 13:24
Biden, 13 katlı binanın çöktüğü bölgeyi ziyaret etti | Video 01:31
Biden, 13 katlı binanın çöktüğü bölgeyi ziyaret etti | Video 02.07.2021 | 13:33
Kanada’da olaylar büyüyor! Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı, Katolik kiliseleri ateşe verildi | Video 01:26
Kanada’da olaylar büyüyor! Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı, Katolik kiliseleri ateşe verildi | Video 02.07.2021 | 13:24
Washington'da inşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı | Video 01:48
Washington'da inşaat halindeki bina çöktü: 4 yaralı | Video 02.07.2021 | 11:40
İngiliz eşini öldürüp hırsızlık süsü vermişti. Yunan koca, mahkemeye böyle getirildi | Video 01:10
İngiliz eşini öldürüp hırsızlık süsü vermişti. Yunan koca, mahkemeye böyle getirildi | Video 02.07.2021 | 10:54
Manevra yapan motosiklet ata çarptı | Video 00:45
Manevra yapan motosiklet ata çarptı | Video 02.07.2021 | 10:29
Kanada'da bir yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi | Video 04:42
Kanada'da bir yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi | Video 02.07.2021 | 09:24
İsrail polisinin insanlık dışı saldırıları sürüyor! 61 Filistinli yaralandı 01:51
İsrail polisinin insanlık dışı saldırıları sürüyor! 61 Filistinli yaralandı 02.07.2021 | 00:05

Hazar Denizi'nde Azerbaycan'ın başkenti Bakü açıklarında şiddetli patlama endişe yarattı. Gökyüzünü aydınlatan alevler Bakü'den gözle görülürken, patlamaya denizde oluşan çamur volkanının neden olabileceği öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyıları açıklarında Hazar Denizinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından onlarca metre yükselen alevler yaklaşık 20 saniye boyunca gökyüzünü aydınlattı. Bakü'den görülen alevler endişe yaratırken, Hazar Denizindeki platformlardan birinde patlama olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Patlama kısa sürede dünya gündemine otururken, sosyal medyadan da olaya ilişkin görüntüler yer aldı. Görüntülerde patlamanın ardından yükselen alev topunun geniş bir alanı aydınlattığı görüldü.


SOCAR'DAN 'KAZA YOK' AÇIKLAMASI
Olayla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), patlamanın Ümit doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini, şirket sorumluluk alanında açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde kaza olmadığı açıklamasını yaptı.


Bu arada patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığı ifade edildi.


VOLKANİK ÇAMUR PATLAMASI
Enerji sektörü yetkilileri patlamaya ilişkin araştırma başlatırken, uzmanlar, volkanik çamur patlaması olabileceği yönünde kuvvetli belirtiler olduğu yönünde görüş belirtti. Hazar Denizinde gaz, çamur ve su karışımı çok sayıda çamur volkanı bulunduğunu ifade eden uzmanlar, eldeki ilk bulguların bu yönde olduğunu öne sürdü.


Olayın yaşandığı bölgeye araştırma yapmak üzere uzman ekipler gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA