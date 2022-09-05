Hindistan’da lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı! Korkunç anlar kamerada | Video
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Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesinde dün akşam saatlerinde bir lunaparktaki dönen salıncağın düşmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, olayın salıncakta bulunan hidrolik telin kopmasından kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi.
Sosyal medya paylaşılan görüntüde dönen salıncağın yaklaşık 25 metre yükseklikten hızla düştüğü ve insanların korkuyla çığlık atıp kaçtığı görüldü.