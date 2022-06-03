Video Dünya İngiltere Kraliçesi için tüm Birleşik Krallık toprakları fenerlerle aydınlatıldı | Video
İngiltere Kraliçesi için tüm Birleşik Krallık toprakları fenerlerle aydınlatıldı | Video

İngiltere Kraliçesi için tüm Birleşik Krallık toprakları fenerlerle aydınlatıldı | Video

03.06.2022 | 08:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İngiltere Kraliçesi için tüm Birleşik Krallık toprakları fenerlerle aydınlatıldı | Video 10:04
İngiltere Kraliçesi için tüm Birleşik Krallık toprakları fenerlerle aydınlatıldı | Video 03.06.2022 | 08:51
Zelenskiy: Ukrayna topraklarının yüzde 20’si Rusya kontrolünde | Video 06:01
Zelenskiy: "Ukrayna topraklarının yüzde 20’si Rusya kontrolünde" | Video 03.06.2022 | 08:51
Kraliçe II. Elizabeth’in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! İşte ilk kareler | Video 03:32
Kraliçe II. Elizabeth'in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı! İşte ilk kareler | Video 02.06.2022 | 18:47
Kraliçe II. Elizabeth’in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı | Video 05:31
Kraliçe II. Elizabeth'in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı | Video 02.06.2022 | 15:09
Çekya’da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü | Video 00:42
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü | Video 02.06.2022 | 12:22
Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs kilometrelerce yol aldı | Video 00:42
Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs kilometrelerce yol aldı | Video 02.06.2022 | 08:57
Suriye’deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama | Video 01:48
Suriye’deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama | Video 02.06.2022 | 08:57
Çekya’da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde yangın: 54 yaralı | Video 00:27
Çekya’da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde yangın: 54 yaralı | Video 02.06.2022 | 08:57
Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem! | Video 00:57
Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem! | Video 01.06.2022 | 14:50
ABD’de kimyasal tesiste yangın! Binlerce kişi elektriksiz kaldı | Video 01:03
ABD'de kimyasal tesiste yangın! Binlerce kişi elektriksiz kaldı | Video 01.06.2022 | 12:05
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü | Video 00:20
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü | Video 01.06.2022 | 10:19
K-pop grubu BTS, Beyaz Saray’da Asya karşıtı nefret suçlarına dikkat çekti | Video 04:19
K-pop grubu BTS, Beyaz Saray'da Asya karşıtı nefret suçlarına dikkat çekti | Video 01.06.2022 | 08:50
Meksika’yı vuran Agatha Kasırgası’nda 4 kişi öldü | Video 01:08
Meksika’yı vuran Agatha Kasırgası’nda 4 kişi öldü | Video 01.06.2022 | 08:50
Dünyanın en uzun yolcu gemisi kaza yaptı! Yolcuların çığlıkları... | Video 00:58
Dünyanın en uzun yolcu gemisi kaza yaptı! Yolcuların çığlıkları... | Video 31.05.2022 | 15:21
Mariupol’den Rusya’ya ilk kargo gemisi yola çıktı | Video 00:33
Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı | Video 31.05.2022 | 11:18
AB, Rus petrolüne yönelik yaptırım konusunda uzlaştı | Video 04:04
AB, Rus petrolüne yönelik yaptırım konusunda uzlaştı | Video 31.05.2022 | 11:16
Biden: Ukrayna’daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası | Video 07:57
Biden: "Ukrayna'daki mücadele demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın parçası" | Video 31.05.2022 | 08:58
Dünya şokta! Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı | Video 00:16
Dünya şokta! Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı | Video 30.05.2022 | 14:36
Kaliforniya’da Deniz Ürünleri Festivali ilgi gördü | Video 01:36
Kaliforniya'da "Deniz Ürünleri Festivali" ilgi gördü | Video 30.05.2022 | 13:37
Arnavutluk’ta 3. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi adaysız yapıldı | Video 00:40
Arnavutluk’ta 3. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi adaysız yapıldı | Video 30.05.2022 | 13:02

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü için Birleşik Krallık ve deniz aşırı topraklarında 3 bin 500'den fazla ışık yakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıldönümü için düzenlenen Platin Jubile kutlamaları dolayısıyla tüm Birleşik Krallık toprakları fenerle aydınlatıldı. Kanal Adaları ve Man Adası da dahil olmak Birleşik Krallık denizaşırı toprakları ve İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) ülkeleri genelinde yaklaşık 3 bin 500'den fazla fener aydınlatması yapıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth etkinliğe Windsor Kalesi'nden katıldı. Kraliçe yerel saatle 21:45 civarında Windsor Kalesinde aydınlatma yaptı. Kraliçe'nin Windsor Kalesi'nde katıldığı aydınlatma etkinliğinde jubile fenerini yakması için İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerini gösteren dünya şeklindeki bir sembolik küre kullanıldı. Kraliçenin torunu Cambridge Dükü Prens William ise Buckingham Sarayı'nda Platin Jubile fenerini yaktı. Ardından kutlamalara özel olarak ses sanatçısı Gregory Porter tarafından "A Life Lived with Grace" adlı şarkı seslendirildi.

Bugün sabah ilk olarak Buckingham Sarayı'nda düzenlenen askeri geçit töreni ile başlayan Platin Jubile kutlamalarında Kraliçe balkonda görülmüştü. Bu akşam ise Windsor kalesinde aydınlatma törenine katılan Kraliçe, bastonla yürürken görüldü. Öte yandan Buckingham Sarayı 96 yaşındaki Kraliçenin, kutlamaların devamı olarak yarın St Paul Katedrali'nde gerçekleşmesi planlanan Şükran Günü ayini etkinliğine katılmayacağını bildirdi.

Platin Jubile resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, bir zamanlar iletişim aracı olarak kullanılan fener aydınlatması, İngiltere için özel kutlamaların bir sembolü haline geldiği ve genellikle açık hava kutlamalarında kullanıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada daha önce 1897'de Kraliçe Victoria'nın Elmas Jübile'sini kutlamak için de fenerler yakıldığı aktarıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA