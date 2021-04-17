Video Dünya İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler...

İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler...

İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler...
17.04.2021 | 10:24

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Suç oranının her geçen gün arttığı İngiltere’de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çeteleşmenin yoğun olarak kaydedildiği ülkede geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen korkunç bir cinayetle ilgili karar verildi. Buna göre masum bir adamı, bağlı oldukları çeteye olan sadakatlerini göstermek için güpegündüz 'Zombi Kılıcı' denilen dev bıçaklar vahşi bir şekilde öldüren üç kişi, ağırlaştırılmış ceza aldı.

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