İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video

21.08.2025 | 15:13

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Deir el-Balah'ta bulunan yerlerinden edilmiş 200 ailenin yaşadığı "El-Menasra" kampını vurması sonucu 4 kişi yaralanırken 200 aile evsiz kaldı.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Deir el-Balah'taki yerlerinden edilmiş 200 ailenin yaşadığı "El-Menasra" kampını vurdu. Önce tahliye uyarısı yapan İsrail, daha sonra kampı bombalayarak yerle bir etti. İsrail savaş uçaklarının 3 hava saldırısı ile vurduğu kampta bulunan aileler eşyalarını yanına almadan yaşadığı evleri terk etmek zorunda kaldı. El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki sağlık yetkilileri, saldırı sonucu yaralanan 4 kişinin hastanede tedavi edildiğini bildirdi.

Çadırı yıkılan Filistinli Muhammed El-Tum, İsrail ordusunun saldırıları sonucu Nuseyrat kampındaki evinin yıkılmasıyla El-Menasra kampına geldiğini ifade ederek "Bu kampta çadırımı kurdum. Sabah saatlerinde İsrail ordusundan tahliye emri aldık. Hemen çocuklarımı çadırdan çıkardım ve yanımıza bazı eşyalarımızı aldık. Tahliyeden yaklaşık yarım saat sonra İsrail savaş uçakları kampı bombaladı. Geri döndüğümde her şeyin yok olduğunu gördüm" dedi. El-Tum, "Çocuklarımın füze saldırısıyla paramparça olmasından çok korktum, bu yüzden hemen kampı terk ettim. Allah'a şükür zarar görmedik" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 62 bin 192'ye, yaralananların sayısı 157 bin 114'e yükseldi.
