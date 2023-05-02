İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı | Video
İsrail'in Halep Havalimanı ve çevresine düzenlediği hava saldırısında 1 asker öldü, 7 kişi yaralandı.
İsrail, Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaşta Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Lübnan Hizbullahı ile Suriye ordusuna ait mevzilere yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
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