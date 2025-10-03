Video Dünya İsrail'den Küresel Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'ye baskın | Video
03.10.2025 | 10:59

İsrail'in dün gerçekleştirdiği baskınların ardından son tekne olarak Gazze yolculuğuna devam eden Marinette teknesine baskın düzenlendi.

