Video Dünya İtalya'da tabiat parkında yangın. Tahliyeler başladı | Video

İtalya'da tabiat parkında yangın. Tahliyeler başladı | Video

İtalya'da tabiat parkında yangın. Tahliyeler başladı | Video
13.08.2021 | 14:39

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İtalya'nın başkenti Roma'nın doğusundaki Tivoli yakınlarında bulunan Monte Catillo Tabiat Parkı'nda çıkan yangın sonucu bazı yerleşim yerleri tahliye edildi.

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İtalya'da sıcak hava dalgasının etkisiyle yüzlerce noktada devam eden yangınlarla mücadele devam ediyor. Ülkede bu kez başkent Roma'nın doğusundaki Tivoli kasabasının yakınlarında yer alan Monte Catillo Tabiat Parkı'nda yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, bazı yerleşim yerlerindeki 25 ailenin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı. Ayrıca, ülkede yangınların en çok etkilediği Calabria bölgesi, Akdeniz'in en büyük adası Sicilya, Sardunya Adası ve Campania bölgesinde alevler binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınlar, geçtiğimiz çarşamba günü Calabria'da 2, Sicilya'da ise 1 kişinin ölümüne neden oldu.

AVRUPA'DA SICAKLIK REKORU
Öte yandan, dün Sicilya Adası'nda sıcaklık rekor seviyeye ulaşmıştı. Adada termometrelerin 48.8 dereceyi göstermesi sonucu Avrupa'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığın kaydedilmiş olabileceği ifade edilirken, yetkililer rekorun kırılıp kırılmadığını netleştirmek için sıcaklığın Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından teyit edilmesini bekliyor. WMO'ya göre Avrupa'da sıcaklık rekoru 48 derece ile 1977'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da kırılmıştı.

AŞIRI SICAKLIKLARIN ETKİLİ OLDUĞU KENTLERİN SAYISI 8'DEN 15'E ÇIKABİLİR
İtalya'daki sıcak hava dalgasına Afrika'dan yükselen antisiklonların (yüksek basınçlı atmosferik alanlar) neden olduğu belirtilirken, antisiklonların İtalya üzerinden kuzeye yönelmesi ve başkent Roma da dahil çok sayıda kentte sıcaklıkları daha da artıracağı düşünülüyor. İtalya Sağlık Bakanlığı, söz konusu bölgelerde aşırı sıcaklık için kırmızı uyarı yayınlarken, risk altındaki kentlerin sayısının 8'den 15'e çıkması bekleniyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ORMAN YANGINLARINI TETİKLİYOR
İklim değişikliğinin orman yangınlarını körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini arttırıyor. 19. yüzyıldaki Sanayi Devrimi'nden bu yana dünya yaklaşık 1.2 derece ısındı. Dünya genelinde hükümetlerin emisyonlarda kesinti yapmadığı sürece sıcaklıkların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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