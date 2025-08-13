Japonya’da sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 kayıp! | Video
Japonya’nın Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 3 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.
700'DEN FAZLA EV SEL NEDENİYLE HASAR GÖRDÜ
Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları birçok kesimde maddi hasara yol açtı. Kagoshima, Kumamoto ve Fukuoka eyaletlerinde en az 3 evin çöktüğü, 700'den fazla evin selden zarar gördüğü aktarıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, Kyushu'nun farklı kesimlerinde şiddetli yağış riskinin devam ettiği belirtilerek bölge sakinlerine sel ve toprak kayması tehlikesine karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
Japonya’da sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 kayıp! | Video 13.08.2025 | 10:52
02:32
Bayraktar TB2 SİHA’ları Arnavutluk’ta "kundaklama" anını tespit etti | Video 12.08.2025 | 16:12
00:44
Çin donanma gemisi ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı | Video 12.08.2025 | 15:39
02:34
10:37
04:59
Portekiz ormanları alev alev: 8 bin hektarlık alan küle döndü | Video 12.08.2025 | 14:41
01:05
Yunanistan'da üç farklı noktada orman yangını | Video 12.08.2025 | 14:39
00:10
Avusturalya’da meteor geçişi paniğe neden oldu | Video 11.08.2025 | 15:52
06:15
Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde heyelan: 7 ölü | Video 11.08.2025 | 12:11
01:06
00:58
Ukrayna'dan Rusya'daki endüstriyel tesise İHA'lı saldırı | Video 10.08.2025 | 13:30
03:02
03:18
02:44
31:32
İngiltere'de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video 09.08.2025 | 16:42
00:26
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber'a şok! 09.08.2025 | 14:05
00:31
Çin'de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 08.08.2025 | 14:35
03:36
ABD'de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 08.08.2025 | 10:48
00:21