Japonya’da sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 kayıp! | Video

13.08.2025 | 10:52

Japonya’nın Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 3 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

Japonya'nın Kyushu bölgesinde hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamalara göre Kagoshima eyaletinin Aira şehrindeki bir evde yaşayan 50'li yaşlardaki bir kişi, toprak kayması sonucu hayatını kaybetti. Kumamoto eyaletinin Kosa kasabasında yaşayan 50'li yaşlardaki bir kişinin daha toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, Kumamoto eyaletinin Yatsushiro şehrinde yaşayan 70'li yaşlardaki bir kadının ise sel sularıyla sulama kanalına sürüklenen bir araçta ölü olarak bulunduğunu aktardı. Ayrıca 2'si Kumamoto, 2'si Fukuoka eyaletinde olmak üzere kayıp olarak kayıtlara geçen 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

700'DEN FAZLA EV SEL NEDENİYLE HASAR GÖRDÜ
Kyushu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları birçok kesimde maddi hasara yol açtı. Kagoshima, Kumamoto ve Fukuoka eyaletlerinde en az 3 evin çöktüğü, 700'den fazla evin selden zarar gördüğü aktarıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, Kyushu'nun farklı kesimlerinde şiddetli yağış riskinin devam ettiği belirtilerek bölge sakinlerine sel ve toprak kayması tehlikesine karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

