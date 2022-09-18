Video Dünya Japonya'da tren istasyonlarını su bastı | Video
Japonya'da tren istasyonlarını su bastı | Video

Japonya'da tren istasyonlarını su bastı | Video

18.09.2022 | 15:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü | Video 01:13
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü | Video 18.09.2022 | 16:43
Japonya’da tren istasyonlarını su bastı | Video 00:33
Japonya'da tren istasyonlarını su bastı | Video 18.09.2022 | 15:04
Tayvan’da 6.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:07
Tayvan’da 6.9 büyüklüğünde deprem | Video 18.09.2022 | 11:36
Nanmadol Tayfunu Japonya’da hayatı felç etti | Video 03:44
Nanmadol Tayfunu Japonya’da hayatı felç etti | Video 18.09.2022 | 10:58
Hindistan’da otobüs nehre düştü: 7 ölü, 22 yaralı | Video 02:07
Hindistan'da otobüs nehre düştü: 7 ölü, 22 yaralı | Video 17.09.2022 | 23:18
Nepal’de sel ve toprak kayması: 17 ölü | Video 00:35
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü | Video 17.09.2022 | 20:56
İngiltere Kralı 3. Charles’a protesto! Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken... | Video 00:09
İngiltere Kralı 3. Charles'a protesto! "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken..." | Video 17.09.2022 | 15:11
Azerbaycan askerleri yaralanan Ermeni askere ilk yardımda bulundu | Video 01:30
Azerbaycan askerleri yaralanan Ermeni askere ilk yardımda bulundu | Video 16.09.2022 | 15:39
SON DAKİKA! Çin’de telekomünikasyon binası alev alev yandı | Video 01:19
SON DAKİKA! Çin’de telekomünikasyon binası alev alev yandı | Video 16.09.2022 | 14:49
Japonların geliştirdiği uçan bisiklet ABD’de görücüye çıktı | Video 04:13
Japonların geliştirdiği uçan bisiklet ABD'de görücüye çıktı | Video 16.09.2022 | 14:48
Hindistan’da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 00:44
Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 16.09.2022 | 11:56
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 01:30
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 16.09.2022 | 11:56
Hindistan’da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 00:44
Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 16.09.2022 | 11:38
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 01:30
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 16.09.2022 | 11:28
Meksika’da üniversite kampüsüne ayı girdi | Video 00:40
Meksika’da üniversite kampüsüne ayı girdi | Video 15.09.2022 | 23:08
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti | Video 03:07
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti | Video 15.09.2022 | 21:23
Putin: ABD ve müttefiklerinin Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz | Video 00:30
Putin: "ABD ve müttefiklerinin Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz" | Video 15.09.2022 | 19:28
Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü | Video 00:49
Azerbaycan: "400 Ermeni askeri öldürüldü" | Video 15.09.2022 | 18:37
Kraliçe Elizabeth’in naaşı başında bekleyen asker bayıldı | Video 00:41
Kraliçe Elizabeth'in naaşı başında bekleyen asker bayıldı | Video 15.09.2022 | 12:41
Zelenskiy, Kiev’de trafik kazası geçirdi | Video 07:07
Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi | Video 15.09.2022 | 10:29

Japonya’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Tokyo'daki bazı tren istasyonlarında su baskınları yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya'da dün Nanmadol Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar, başkent Tokyo'da hayatı olumsuz etkiledi. Tozai Tren Hattı üzerinde bulunan Lidabashi İstasyonu ile Kudanshita İstasyonu arasındaki demiryolunda su baskını yaşandı. Tren seferleri geçici olarak askıya alınırken, Tokyo İstasyonu'nda Keiyo hattı girişindeki katlar arasında su sızıntısı meydana geldi. Yurokucho ve Ueno tren istasyonlarında da katlar arasında su sızıntısı yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, istasyondaki birçok kişinin sulardan korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.

HAYATI FELÇ ETMİŞTİ
Japonya'da etkili olan Nanmadol Tayfunu hayatı olumsuz etkilemiş, Okinawa ve Kagoshima eyaletleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle 1 milyon 940 bin hanede yaşayan 4 milyon 30 bin kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı. Tren ve uçak seferleri de askıya alınmıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA