Video Dünya Japonya'nın Ay'a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video
Japonya'nın Ay'a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video

Japonya'nın Ay'a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video

11.12.2022 | 12:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Japonya’nın Ay’a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 04:58
Japonya'nın Ay'a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 11.12.2022 | 12:26
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11:42
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11.12.2022 | 08:32
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video 02:39
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video 11.12.2022 | 08:31
Jersey Adası’nda patlama: 1 ölü | Video 00:57
Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü | Video 10.12.2022 | 15:24
Hawaii’deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video 01:12
Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video 09.12.2022 | 16:07
Rusya’da AVM’de yangın! Alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı | Video 02:15
Rusya'da AVM'de yangın! Alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı | Video 09.12.2022 | 10:28
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 05:15
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 09.12.2022 | 08:45
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı | Video 04:28
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı" | Video 09.12.2022 | 08:39
İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü | Video 05:54
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü | Video 08.12.2022 | 12:32
Endonezya’da 5.8 büyüklüğünde deprem | Video 01:55
Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem | Video 08.12.2022 | 10:14
Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video 08:01
Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video 08.12.2022 | 08:49
İspanya’da tren kazası: 155 yaralı | Video 00:15
İspanya’da tren kazası: 155 yaralı | Video 07.12.2022 | 14:38
Tavandan kuaförün ortasına düştü | Video 00:19
Tavandan kuaförün ortasına düştü | Video 07.12.2022 | 12:45
Kolombiyalı kadın teknenin pervanesine kapılarak öldü | Video 00:07
Kolombiyalı kadın teknenin pervanesine kapılarak öldü | Video 07.12.2022 | 12:24
Putin’in Suriye Temsilcisi Türkiye’ye geliyor | Video 03:00
Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor | Video 07.12.2022 | 09:34
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı | Video 01:36
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı | Video 07.12.2022 | 09:36
Endonezya’da karakola intihar saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 01:44
Endonezya'da karakola intihar saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 07.12.2022 | 09:27
ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya | Video 04:35
ABD'de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya | Video 07.12.2022 | 08:36
İngiltere’de soyguna gelen genç hırsız hayatının şokunu yaşadı! Müslüman esnafın tepkisi viral oldu | Video 01:38
İngiltere'de soyguna gelen genç hırsız hayatının şokunu yaşadı! Müslüman esnafın tepkisi viral oldu | Video 06.12.2022 | 14:08
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde elektrik şebekesine saldırı | Video 01:15
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde elektrik şebekesine saldırı | Video 05.12.2022 | 13:54

Japonya şirketi iSpace'in HAKUTO-R görevi çerçevesinde Ay'a göndermeyi hedeflediği M1 uzay aracı, SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile fırlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya merkezli iSpace şirketi tarafından HAKUTO-R görevi çerçevesinde Ay'a gönderilmesi hedeflenen M1 uzay aracı, SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uzay aracını taşıyan roket, Japonya saati ile 16.38'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandı. Görev çerçevesinde 2 robotik gezici ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından geliştirilen 4 tekerlekli Rashid keşif aracını da Ay yüzeyine ulaştırması beklenen M1 uzay aracının kalkıştan yaklaşık 47 dakika sonra Falcon 9 roketinden ayrılarak Ay yolculuğuna başlayacağı bildirildi.

Dünya'dan yaklaşık 380 bin kilometre uzakta olan Ay'a doğru yol alacak olan uzay aracının gelecek yıl nisan ayının sonunda Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA