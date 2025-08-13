Video Dünya Karadağ'da orman yangınına müdahale eden su tankeri devrildi: 1 ölü | Video
13.08.2025 | 12:37

Karadağ'ın başkenti Podgrica'nın kuzeyindeki dağlık alanlarda çıkan orman yangınlarına müdahale eden su tankerinin devrilmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker ise ağır yaralandı.

Balkanlar'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Karadağ'ın başkenti Podgrica'nın kuzeyindeki dağlık alanlarda orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Karadağ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin askeri personelin de yardımıyla Podgorica çevresinde çıkan yangına müdahalesinin ikinci gününde bir su tankerinin devrildiği belirtildi. Kazada 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise ağır yaralandığı aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yangında çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği, onlarca kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

