Kızgın sürücü aracıyla otomobile vurup köprüden nehre uçtu: 2 ölü | Video
Tayland'da bir köprüde yol verme tartışması sonucu çıkan kavgada sürücülerden biri aracıyla diğer otomobile vurup nehre uçtu. Nehre düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Suya düşen otomobilin sürücüsü ve bir kişi araçtan çıkmayı başardı, sürücünün eşi ve babası ise hayatını kaybetti. Nehrin dibine batan araç daha sonra vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Kızgın sürücü aracıyla otomobile vurup köprüden nehre uçtu: 2 ölü | Video 26.02.2024 | 12:11
03:07
06:11
02:55
Çin’de gökdelende yangın: 15 ölü | Video 24.02.2024 | 13:33
00:21
Çiftçilerden Paris’teki tarım fuarında protesto: ‘Macron istifa’ | Video 24.02.2024 | 12:58
00:21
ABD'den skandal 'LGBT' talimatı! | Video 24.02.2024 | 10:24
01:03
İspanya'da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı | Video 23.02.2024 | 16:27
01:38
Rusya, Ukrayna'nın doğusu ile güneyini vurdu: 4 ölü, 8 yaralı | Video 23.02.2024 | 15:45
03:31
Endonezya’da hortum: 33 kişi yaralandı, 534 binada hasar oluştu | Video 23.02.2024 | 15:22
06:05
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü | Video 23.02.2024 | 11:48
01:30
Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi | Video 23.02.2024 | 11:06
00:26
00:14
00:34
İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video 21.02.2024 | 12:59
00:48
Gazze’de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı | Video 20.02.2024 | 06:03
06:46
Hanau katliamının anma törenlerinde Berlin'de olaylar çıktı | Video 20.02.2024 | 06:03
02:28
Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 20.02.2024 | 06:03
16:30
02:40